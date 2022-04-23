日本与俄罗斯达成三文鱼年度捕捞配额协议

日俄

日本渔业厅4月23日周六表示，日本已就俄产鲑鱼（三文鱼）和鳟鱼的己方年度捕捞配额，与俄方达成协议。这一协议达成之际，日俄两国关系由于俄罗斯入侵乌克兰而转冷。

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美联社东京站4月23日报道，根据本次日俄达成的鲑鱼捕捞协议，日本今年在其200海里专属经济区拥有2050吨鲑鱼和鳟鱼的捕捞配额，日本将根据实际捕捞量，根据“联合国海洋法公约”中有关俄产鱼类的付款方式，向俄罗斯支付156万-234万美元的费用。该协议将于下周一正式签署。

日本今年的捕捞配额与去年相比并无变化，但俄乌开展，日俄两国政府关系恶化，正值今年的鲑鱼旺季，两国年度捕捞配额谈判初始时期。日本在北海道以北与俄罗斯有争议的岛屿附近所享受的配额协议已经敲定，让日本渔民着实松了一口气。

不过，该协议只解决了日本在己方经济区内的配额问题，有关俄罗斯专属经济区内的配额问题，两国仍需要谈判。

自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，日本对莫斯科实施了一系列制裁，包括冻结俄罗斯领导人、俄罗斯亿万富翁和俄罗斯集团的资产、限制贸易、撤销莫斯科的“最惠国”贸易地位。作为反击，俄罗斯宣布暂停与日本的和平条约谈判，其中包括日俄争议岛屿相关谈判。