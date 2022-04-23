普京目标:"完全控制"顿巴斯和乌南地区

俄罗斯/乌克兰

随着俄罗斯侵略乌克兰战争即将进入第三个月，莫斯科宣布其目标是"完全控制"顿巴斯和乌克兰南部。

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据俄罗斯新闻社援引米内卡耶夫（Roustam Minnekayev）将军在叶卡捷琳堡（乌拉尔）与俄罗斯军工综合体公司会晤时说，莫斯科的目标是完全控制顿巴斯和乌克兰南部地区，以确保通往克里米亚（2014年被俄吞并）的陆地走廊，并制约（…）乌克兰经济的重要基础设施黑海港口，乌克兰的农产品和冶金产品都需通过这些港口运送。

法新社说，米内卡耶夫将军这番话似乎证实了俄罗斯的目标也包括乌克兰另一重要港口，第三大城市敖德萨。

据米内卡耶夫说，俄罗斯对乌克兰南部的控制也应该有助于“外德涅斯特”地区的的亲俄分离主义分子，他们自1992年以来一直控制着这片与乌克兰西部接壤的摩尔多瓦领土。一支俄罗斯军队已经在那里驻扎。

米内卡耶夫说，俄罗斯对乌克兰南部的控制也包括通往外德涅斯特（Transdniestrie）的通道。他称，因为那里也有“俄语人口”受压迫的情况。

摩尔多瓦是前苏联的一个讲罗马尼亚语的小国，由一个亲西方的政府统治。

克里姆林宫将其2月24日入侵乌克兰说成是保护讲俄语的居民的行动，并宣称俄罗斯并不想占领乌克兰全部，称其目前的任务是与该地区的分离主义盟友一起"解放"顿巴斯。

米内卡耶夫将军还说，“我们正在与整个世界作战”，此刻，“就像是在伟大的卫国战争”（俄对二战的称呼，编者注）中。他说，“整个欧洲，整个地球当时都在反对我们”。“现在也一样，他们从来没有喜欢过俄罗斯”。

米内卡耶夫是在普京宣称"解放"乌东南战略港口马里乌波尔的次日，做的上述宣布。马里乌波尔近两个月一直处于一场重大战役的中心。

俄罗斯总统普京下令“围困”，而不“攻打”躲在马里乌波尔巨大亚速冶金工厂内的乌克兰守军。