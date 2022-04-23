美国防长邀40盟国讨论助乌克兰军队现代化升级

美国/乌克兰/40国

五角大楼已邀请40个盟国于下周二在德国开会，讨论乌克兰的长期安全需求。此刻基辅继续在该国南部和东部与俄罗斯军队作战。

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五角大楼发言人约翰-柯比（John Kirby）4月22日说，来自北约的20个成员国及非北约国家的国防部长和高级将领已接受美国国防部长劳埃德-奥斯汀（Lyoyd Austin）的邀请，将在德国西部的拉姆施泰因（Ramstein）美军基地举行会议。

科比说，这次会议将讨论战争结束后，乌克兰的合作伙伴如何帮助该国建立军事力量。

他称，奥斯汀希望在这次会议上看到的事情之一，是“志同道合的国家开始讨论乌克兰之后需要的长期防务关系”。

他补充说，这涉及乌克兰军队的现代化升级，确保他们的军队仍然强大，能够在未来发挥作用。他称，这不是做出安全保障，而是有关乌克兰军队的实际装备问题。

这次会议是在俄乌战争持续两个月之后举行的。在此期间，乌克兰军队设法击退了俄罗斯在首都基辅周围的进攻。同时，在俄罗斯控制下的乌克兰部分东部地区正面临着弗拉基米尔-普京军队的新攻势。

五角大楼发言人柯比说，美国已协调大约30个国家向乌克兰提供军事装备，包括弹药，以支持该国部队。而延长这种援助，将被摆在桌面上讨论，同时还将对伙伴国的工业能力进行盘点，以确定武器制造商如何继续帮助乌克兰。

他还强调说，这次会议并非在北约NATO框架内进行，而且，近期内可能不会取得任何具体进展。