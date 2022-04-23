莫斯科首次承认俄巡洋舰沉没致1死27失踪

俄舰沉没

此为超级装备的俄罗斯黑海舰队旗舰“莫斯科号”图片，被击沉后已沉入海底

俄罗斯国防部4月22日首次承认于4月14日沉没的莫斯科号（Moskva）巡洋舰上有一名军人已经死亡，另有27人失踪。

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俄罗斯新闻社援引该部的话说，"一名军人死亡，另有27名船员失踪"。该部补充说，船上其他396人已被转移疏散。并说："国防部正在向死者和失踪者的家属和朋友提供一切必要的支持和援助。

法新社说，俄罗斯黑海舰队的旗舰莫斯科号上的正式船员多达680人，于4月14日沉没。

这艘俄舰的沉没被广泛认为是俄罗斯的耻辱，甚至亲克里姆林宫的评论员也要求当局作出解释。

俄罗斯说，这艘船沉没的原因是船上的弹药爆炸，以及恶劣的天气阻挠了拖船行动。但乌克兰说是他们用导弹击沉了这艘船。

俄当局在昨天4月22日之前，一直宣称这次沉船事件中没有人员伤亡，并说全体船员已被转移。

今天周六，俄罗斯国防部发布的一段视频，据称显示了俄罗斯海军首长与莫斯科号幸存者之间的会面。

与此同时，最近几天，俄语媒体和社交网络上发表的一些报道称，莫斯科号有水手失踪，包括正在服兵役的非常年轻的男子。

居住在克里米亚的一名男子德米特里-克雷贝茨（Dmitri Chkrebets）自称是一名失踪者的父亲，周日晚间他在社交网络Vkontakte上发布了一条信息问到，他的儿子，一名应征者，为何会在战斗区域。

一位名叫尤莉娅-齐沃娃（Yulia Tsyvova）的妇女也向多家媒体表示，她的儿子失踪了。

在莫斯科号沉没后，俄罗斯对基辅郊区一系列军工厂进行了轰炸，首先炸的是乌克兰生产海王星导弹的工厂，然后是一个生产坦克的军工厂和一个弹药工厂。