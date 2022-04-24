俄乌战争60天 复活节不停火

俄乌战争60天

基辅圣沃洛迪米尔大教堂的复活节仪式上2022年4月24日

俄罗斯侵略乌克兰战争在4月24日东正教复活节这天进入第三个月。该国东部和南部的战斗仍在继续。武器的杀戮声盖过了宣布基督复活的钟声...

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据法新社4月24日消息，乌克兰总参谋部称，乌克兰第二大城市哈尔科夫（Kharkiv）仍被俄罗斯人"部分封锁"，俄军继续对该市进行轰炸。

俄罗斯军方则说，俄军对九个乌克兰军事目标进行了导弹袭击，包括哈尔科夫地区南部的四个弹药库。莫斯科还说，俄军对26个目标进行了空袭，并进行了423次炮击。

据基辅称，在顿巴斯盆地，俄罗斯军队在三个方向"加强了攻势"：一个方向是乌克兰控制的卢甘斯克地区的实际首都塞维罗涅茨克（Severodonetsk）；第二个方向是往南约50公里的波帕斯纳（Popasna）；第三个方向是顿涅茨克附近的库拉希克瓦（Kourakhikva）。

复活节不停火

最近几天，东正教基督徒呼吁复活节周末休战的声音成倍增加，但这些呼声未能减少持续的战斗。

俄罗斯东正教牧首，普京的盟友基里尔（Kirill）昨天周六发布声明，呼吁教徒为"持久和平"祈祷，但他没有提及复活节休战的问题。

乌克兰总统泽连斯基在东正教复活节的讲话中，祈求上帝"拯救所有乌克兰人"，呼吁“上帝的审判”，他恳求上帝不要忘记布查（Butcha）、伊尔平（Irpin）、博罗迪安卡（Borodianka）、戈斯托梅尔（Gostomel），并列出了一系列基辅指控俄罗斯军队对平民实施暴行的其他地名。

至于罗马教皇方济各，他今天面向聚集在圣彼得广场的数千名信徒，再次呼吁俄乌休战，呼吁停止对“精疲力尽”的人口的攻击。

方济各说："可悲的是，在这些对基督徒来说最神圣、最庄严的日子里，我们更多听到的是致命武器杀戮的声音，而不是宣布基督复活的钟声。