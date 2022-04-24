澳大利亚指责中国通过行贿获得国际协议

澳洲/中国/行贿

在所罗门群岛与中国签署轮廓模糊的安全协议后，澳大利亚指责中国通过行贿手段赢得国际协议。

广告 继续浏览后续

据法新社发自悉尼的消息，澳大利亚国防部长彼得-达顿（Peter- Dutton）今天（4月24日）指责中国为赢得国际协议而行贿，但他拒绝说贿赂是否在北京和所罗门群岛最近签署的有争议的安全协议中起到了作用。

澳洲国防部长达顿周日在澳大利亚天空新闻上说，"中国人不按我们的规则行事"。 "如果你看看在非洲发生的事情，就会发现有行贿腐败支付"。他继续说，"我们永远无法与这种做法竞争。我们有价值观，我们有法制，我们尊重它们。

达顿继续说，"中国干涉外国的行为令人难以置信地咄咄逼人，它为了签署协议，愿意支付贿赂来击败其他国家，这就是现代中国的现实"。

当被问及他是否也认为中国对所罗门群岛采取了这种腐败做法时，达顿先生拒绝发表评论。

所罗门群岛在上周宣布与北京签订了一项安全协议。这项轮廓模糊不清的安全协议重新引起所罗门群岛的邻国和盟友澳大利亚的不安，也令美国担忧。

堪培拉和华盛顿长期以来一直担心中国可能在南太平洋建立一个海军基地，将其海上力量远远投射到其边界之外。

而所罗门群岛总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）曾多次表示，他的国家不会有中国的军事基地，但这个说法没有让美国信服，华盛顿警告说，如果他不遵守这一承诺，美国将"进行相应的报复"。