韩国候任总统尹锡悦派团访日 改善双边关系

韩国/日本

韩国候任总统尹锡悦派遣代表团于4月24日开始对日本进行为期5天的访问。尹锡悦意图放弃文在寅时期的外交政策，改善韩日关系，让韩国扮演更重要的国际角色。

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据共同社报道，韩国代表团已抵达日本，计划与日本政界、财界要人等会面。能否找到解决原被征劳工等两国间悬而未决问题的线索，成为关注焦点。

双方正就韩国代表团与日本首相岸田文雄、前首相安倍晋三等人的会面进行协调。而安倍晋三曾对韩国采取加强出口管制等严厉措施。

这个韩国候任总统访日代表团由7人组成，团长是尹锡悦的亲信、下届执政党“国民力量党”的国会副议长郑镇硕。郑镇硕出发前在仁川国际机场向媒体强调：“为了尽快改善和修复被长期放置的韩日关系，将向日方传达尹锡悦提出的应为两国共同利益而一起努力的想法。”

据韩联社报道，这是韩国候任总统尹锡悦继美国之后，第二次向外国派出代表团。代表团给日本首相岸田文雄带去一封尹锡悦的亲笔信。

他们将会见日本外务省等政府部门、国会、财经界、新闻界、学界等多方人士，共同讨论韩日关系发展、韩美日合作等事宜。

韩国代表团将于25日会见日本外务大臣林芳正，27日拜会岸田文雄。若代表团与岸田文雄的会面成行，双方可能就岸田文雄出席尹锡悦就职典礼进行商讨。

代表团的团长、韩国国会副议长郑镇硕当天在乘机前向记者表示，代表团将会见日方各界人士，转达尹锡悦就韩日关系的立场，即两国应为尽早改善和恢复双边关系而共同努力，这符合两国共同利益。