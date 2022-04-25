乌克兰战争对“一带一路”有什么影响？

乌克兰战争/一带一路

俄罗斯2月24号对乌克兰发动入侵不仅让乌克兰遭受到无法挽回的巨大人员和物质损失、深刻地改变了世界地缘政治格局和走向，同时也给俄罗斯的盟友中国带来了一个主要的附带影响：即对中国国家主席习近平倡导的"新丝绸之路"造成了破环，特别是经由哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯连接中国和欧洲的铁路货运路线。法国国际关系研究所(Ifri)亚洲中心主任弗朗索瓦丝-尼古拉Françoise Nicolas接受法广法语部记者采访，对乌俄战争对“一带一路”的影响做出了解释。

广告 继续浏览后续

Françoise Nicolas：这条中欧航线自启动以来取得了巨大的成功。2021年——如果我没记错的话——在这条铁路路线上的货运量达到了百万集装箱大关，所以不仅对中国来说很重要，对欧洲也很重要，因为通过这条路线，欧洲与中国的联系更加紧密，这些联系不是单向的，它确实基本上允许中国向欧洲出口，但同时也允许欧洲向中国出口越来越多。

这条“新丝绸之路”是如何受到乌克兰战争的影响的？已经被迫暂停了吗？从长远来看，它是否受到阻碍？

Françoise Nicolas : 首先，它之所以受到影响是因为其中一个选项是穿越乌克兰，虽然这不是主要路线，但尽管如此，这曾是一个被越来越多地用来缓解拥堵或减轻进一步向北穿越俄罗斯、哈萨克斯坦，俄罗斯，然后是白俄罗斯的路线。现在，随着战争的发生，这条经过乌克兰的路线被完全封锁了。第二个影响是，由于欧盟对俄罗斯实施制裁，许多运营商也决定退出经俄罗斯和白俄罗斯的运输。

也并非所有的运营商都有同样的反应，一些运营商继续运营，但显然水平要低得多。现在所有欧洲运营商都已经完全停止了通过俄罗斯的运输......原因是他们一方面担心制裁，即使他们不被制裁，也会担心俄罗斯可能出现乱局，或者俄罗斯会采取显然完全违背他们利益的措施。

RFI：在这样的情况下，中国是否有B计划？采取绕行路线？或开辟另一条替代的“丝绸之路”？

Françoise Nicolas：中国从不缺乏想象力，所以他们目前正在绞尽脑汁，试图找到一条绕行的路线。有一种可能性就是从哈萨克斯坦穿越里海，经过格鲁吉亚抵达土耳其，然后通过这种方式进入欧洲，这是一种可能性，但异常复杂。因为首先必要跨越里海，在时间和金钱上都是昂贵的。另一个选择是回到海上路线，这里我们回到了海上“丝绸之路”，但缺点也是需要更长的时间，而这个替代方案的作用是要更快地连接中国和欧洲，因此从这个角度来看，没有真正的B计划。

RFI：中国拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，这难道不会让人质疑中国的声誉，尤其是欧洲新丝绸之路的声誉吗？

Françoise Nicolas：我完全同意这一点。乌克兰战争对中国形象的影响会更大，因为它在冲突中的立场仍然极其模糊，尤其是对俄罗斯的非官方支持，这一点事实上是存在的，我认为从这个角度看，它的损失比不再从中国运往欧洲的几个集装箱的运输损失更大。

而就丝绸之路而言，不仅涉及基础设施，还涉及政治影响力而言，在这个领域未来中国会有更多的麻烦，我担心实际上在一些人眼中确实它已经失去了吸引力。