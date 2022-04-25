欧盟印度成立贸易技术委员会

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印度总理纳伦德拉-莫迪与欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩在新德里会晤2022年4月25日

欧盟和印度4月25日周一发布联合声明，宣布成立一个贸易和技术特别委员会，以促进欧印双方合作，尽管双方在俄罗斯入侵乌克兰问题上的立场不同。

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这是欧盟委员会主席冯德莱恩（ursula von der leyen）访问新德里第二天。她表示，之前，欧盟只和美国成立的“贸易和技术委员会”。现在欧盟与印度建立第二个贸易和技术委员会，对我们来说非常重要。

她说，现在这种关系比以往任何时候都更重要。“我们有很多共同点，我们是充满活力的民主国家”，“我们是基于规则的国际秩序的坚定支持者”。

继英国首相约翰逊上周四和周五到访印度后，这是欧盟鼓励新德里与莫斯科保持距离，并支持西方反对俄罗斯入侵乌克兰行动的最新访问。

法新社说，依赖从俄罗斯进口能源、农产品和武器的印度，一直回避公开谴责莫斯科，并拒绝加入联合国针对俄罗斯的投票。

彭博新闻社援引一位要求匿名的消息人士的话报道说，该委员会的成立，是欧盟更广泛计划的一部分，该计划旨在加快与印度的贸易谈判，并为印度提供一个可行的替代方案，以摆脱俄罗斯的影响。

欧盟与印度这项联合声明补充说，战略协调机制将使所有合作伙伴能够应对贸易、可靠技术和安全等交叉领域的挑战，从而深化欧盟-印度在这些领域的合作。

这个声明还说，双方一致认为，迅速变化的地缘政治环境，凸显了深化“联合战略”接触的必要性。

自2013年以来，印度和欧盟之间有关自由贸易协定的谈判在“专利保护”和“关税削减”等问题上一直处于停滞状态，尽管双方在2021年5月同意恢复谈判。

根据欧盟委员会的数据，欧盟是印度第三大贸易伙伴，2020年的贸易额约为628亿欧元。

印度与几个国家的自由贸易协定谈判正在进行或即将开始，包括英国、澳大利亚和以色列。

印度和阿联酋在今年2月签署了一项“阶段”经济协议，以促进贸易和投资。