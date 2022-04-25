美国与俄罗斯
美国宣布给乌克兰7亿美元军事援助； 俄罗斯警告 “ 不要提供更多武器给乌克兰”
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美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀一起访问基辅，布林肯称美外交官将逐步返回乌克兰，奥斯汀表示乌军备如恰当，可击败俄国。布林肯和奥斯汀24日对基辅的访问，是俄罗斯入侵乌克兰以来，美国第一次正式访问乌克兰。期间两人表示美过外交官本周将逐步重返乌克兰，并宣布价值7亿美元的军事援助。同一时间，俄罗斯对美提正式外交照会， 警告不要提供更多武器给乌克兰。
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俄罗斯驻美国大使安托诺夫表示，莫斯科已警告华盛顿不要向乌克兰运送更多武器。另外，俄国也宣布将全面开发千岛群岛，这将使俄罗斯与日本的关系更趋紧绷。
安托诺夫（Anatoly Antonov）接受国营电视频道俄罗斯24（Rossiya 24）访问时说：“美利坚合众国将武器大量投入乌克兰，我们强调这种情况令人无法接受，我们要求结束这种做法。”
安托诺夫表示，已向华盛顿送出一份正式外交照会，表达俄方的关切。
英媒报导，乌军击沉“莫斯科号”后，普京看起来已经放弃追求和平，而将目标转为占领更多乌克兰领土。
法新社报导，美方是在布林肯和奥斯汀离开乌克兰领土之后，才证实这次的访问行程的。
路透社报导，国务院高阶官员表示，布林肯和奥斯汀23日抵达波兰，24日走陆路进入乌克兰，会见乌克兰总统泽连斯基和其他官员。
奥斯汀与布林肯25日从基辅返回波兰首都华沙。奥斯汀表示，乌克兰只要有恰当的军备，就可以打赢与俄罗斯的战争。
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