美国与俄罗斯

美国宣布给乌克兰7亿美元军事援助； 俄罗斯警告 “ 不要提供更多武器给乌克兰”

布林肯，奥斯汀与泽连斯基 AP

作者： 安东尼 4 分钟

美国国务卿布林肯和国防部长奥斯汀一起访问基辅，布林肯称美外交官将逐步返回乌克兰，奥斯汀表示乌军备如恰当，可击败俄国。布林肯和奥斯汀24日对基辅的访问，是俄罗斯入侵乌克兰以来，美国第一次正式访问乌克兰。期间两人表示美过外交官本周将逐步重返乌克兰，并宣布价值7亿美元的军事援助。同一时间，俄罗斯对美提正式外交照会， 警告不要提供更多武器给乌克兰。