美国防长:乌克兰"能赢" 希望俄罗斯弱到不能侵略

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美国五角大楼负责人劳埃德-奥斯汀（Lloyd Austin）4月25日周一访基辅之后表示，乌克兰能够赢得这场战争。他还表示，希望看到俄罗斯被削弱到无法侵略的程度。

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美国五角大楼负责人奥斯汀和国务卿布林肯在4月24日东正教复活节这一天，一同访问了基辅，与乌克兰总统泽连斯基会面。

这是自俄罗斯2月24日入侵乌克兰60天以来，首次有美国政府高官到访基辅。

美防长奥斯汀在这次会面的第二天表示，乌克兰人可以打赢这场对俄罗斯的战争。他说：“如果他们有合适的设备，有合适的支持，他们就能赢”。

五角大楼负责人还说：“我们希望看到俄罗斯被削弱到一个程度，使他们不再能做侵略乌克兰这种事情”。他补充说，坦率地讲，它（俄罗斯）已经失去了大量的军事能力和大量士兵，我们不希望它能够迅速重建这种能力。

美国防长和国务卿本次到访基辅还宣布再向乌克兰追加7亿美元的直接和间接军事援助。

美国最近已加快向乌克兰交付军事装备的速度。这些装备都是乌克兰总统泽连斯基不断要求西方提供的。

美国正在向乌克兰提供重型武器以助其抵抗俄罗斯的攻势。目前俄罗斯的攻势主要集中在乌克兰东部和南部。之前，俄军在首都基辅地区遭遇了失败，并与3月底撤出。

法新社说，向乌克兰提供武器预计将是美国国防部长和40个盟国国防部长星期二在德国举行会议的重点。奥斯汀说：“我们将尽可能努力，尽可能快地推动，以获得（乌克兰人）所需要的东西”。