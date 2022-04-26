俄罗斯警告有第三次世界大战的风险，联合国秘书长呼吁俄乌合作

第三次世界大战风险

俄罗斯外交部长拉夫罗夫4月26日警告真的有爆发第三次世界大战的风险，呼吁全球别低估可能爆发核战的可观风险，还说北大西洋公约组织提供武器给乌克兰，本质上」等于是与俄国打代理人战争。但英国国防部主管武装部队的次长哈佩（James Heappey）则称俄国不过是在「虚张声势」，「我不认为目前有情势升高的立即风险」。

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与此同时，俄罗斯对乌克兰开战危及平民安全。联合国秘书长古特雷斯 （Antonio Guterres）4月26日在访俄期间呼吁，俄乌合作在乌克兰开设援助和疏散走廊。

中央社报道，古特雷斯与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）会面后说，「我们急需真正安全且有效的人道走廊」，同时呼吁独立调查在乌克兰境内「可能发生的战争罪行」。

拉夫罗夫则说，莫斯科政府已准备好与联合国合作来帮助乌克兰的平民。

他在与古特瑞斯的记者会上说：「我们的目标主要是保护平民，我们已准备好与联合国同事合作，以舒缓平民的困境。」

克里姆林宫宣称，俄国总统普京（Vladimir Putin）星期二与土耳其总统艾尔多安（Recep Tayyip Erdogan）通话时，讨论了俄罗斯方确保平民安全的努力。

根据克里姆林宫声明，普京与艾尔多安讨论了「俄国不断确保和平百姓的安全，包括安排人道走廊等方面的努力」。