军援乌克兰40国会议 基辅称需重炮装甲车...

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美国与40盟国军援乌克兰会议在德国拉姆施泰因美军空军基地举行。2022年4月26日

军援乌克兰40国会议4月26日在德国西部拉姆施泰因（Ramstein）美国空军基地举行。基辅表示需重炮和装甲车将俄军赶出乌克兰南部和东部大平原。

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美国五角大楼负责人奥斯汀昨天周一表示，俄罗斯旨在完全控制乌克兰南部和顿巴斯地区，而这次40国会议旨在"为乌克兰部队带来更多能力"。

法新社说，基辅一直呼吁各国向乌克兰提供重炮和装甲车，以便将俄军赶出乌克兰南部和东部的广阔平原。

然而，在俄罗斯入侵乌克兰之初，美国一直将其对乌克兰的军援限制在"防御性"武器上。现在，美国开始向基辅运送美制重型武器，如榴弹炮和各种装甲车。

美国防长奥斯汀说："我们正在与其他国家的同事讨论得到同样的武器装备，而且我们得到的早期迹象表明，许多国家将自愿参加。

乌克兰军人会使用的俄制装备正在变得稀缺。一些仍有库存的东欧国家正将其送往基辅，有时还可换取新一代的美国武器装备。

澳洲日本参加

据法新社介绍，出席本次会议的40个国家中，有美国的欧洲盟友，也有澳大利亚和日本，这些国家担心如果俄罗斯在乌克兰得手，会成为一个先例，鼓励中国的领土野心。

芬兰和瑞典都受到了邀请，这两个传统中立国家，自俄军入侵乌克兰后，便开始考虑加入北约。

尽管北约秘书长斯托尔滕贝格也出席这次会议，但美国强调这次会议并非在北约框架内举行。

昨天，奥斯汀在访问基辅第二天在波兰表示，如果乌克兰有合适的设备、合适的支持，就能打赢这场战争。他说，美国希望"给予乌克兰在这个战斗阶段有效的火炮和弹药。

美国防长奥斯汀与国务卿布林肯到访基辅与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。之后，奥斯汀表示，美国希望看到俄罗斯被削弱到无法侵略别国的程度。