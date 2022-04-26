巴基斯坦孔子学院遭自杀袭击 四人死亡 其中三名中国人

巴基斯坦/中国

2022年4月26日，巴基斯坦俾路支分离主义组织的女性自杀炸弹客袭击了卡拉奇大学附属孔子学院工作人员乘坐的车辆，造成四人死亡，其中包括三名中国公民。

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法新社卡拉奇消息，俾路支解放军（BLA）在电报群（Telegram）宣布对这起自杀式袭击"负责"，袭击的目标是卡拉奇大学附属孔子学院门前的一辆小客车。

俾路支解放军过去曾对中国在巴基斯坦的利益进行过几次大规模的袭击。该组织说，这是他们首次派女性执行自杀式袭击任务。

巴基斯坦警方已确认有四人死亡，包括这个孔子学院的三名中国成员和一名巴基斯坦司机。

当地频道播放的闭路电视录像显示，当小巴准备停靠时，一名妇女站在大学校园内孔子学院入口附近。当车辆离她不到一米时，她转过身去，启动了她的爆炸背心。

该大学的犯罪学系教授纳伊玛-赛义德（Naeema Saeed）说："我们正在院长办公室开会，听到了震耳欲聋的爆炸声。感觉就像屋顶在坍塌，或者地板在开裂。我们冲了出去。她补充说：“我们环顾四周，看到烟雾升起”。

使用人肉炸弹是俾路支解放军采取的新策略。该组织发布了一张炸弹袭击者的照片：一个身穿棕色工作服的女人，笑得很开心，举着两个手指。

据法新社介绍，中国资助的项目经常在巴基斯坦引起强烈不满，特别是在俾路支分离主义团体中，他们认为当地居民没有从这些项目中受益，因为大部分工作都被中国劳工占据。

巴基斯坦新任总理谢巴兹-谢里夫立即谴责这是"一种懦弱的恐怖主义行为"。他在推特上说："我对包括我们的中国朋友在内的人丧失的宝贵生命深感悲痛"。他承诺将把肇事者绳之以法。

法新社这个报道说，长期以来，在巴基斯坦从事各种基础设施项目的中国员工的安全问题一直是北京方面关注的问题。近年来，北京在该国投资了数十亿美元。

俾路支解放军已经宣称对几起针对中国目标的袭击负责，理由是伊斯兰堡和北京对当地资源的控制。

2019年5月，该组织袭击了俯瞰瓜达尔深水港的豪华酒店，至少造成8人死亡。瓜达尔深水港是中巴经济走廊的旗舰项目，北京预计将在该项目上花费超过500亿美元（420亿欧元）。

边缘化的省份

六个月前，俾路支解放军对中国在巴基斯坦最大城市、经济金融首都卡拉奇的领事馆进行了袭击，造成至少4人死亡。而在2020年6月，它袭击了部分由中国公司拥有的卡拉奇证券交易所，造成至少4人死亡。

此外，中国的利益也成为巴基斯坦“塔利班”（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）的袭击目标。2021年4月，该组织声称对俾路支省首府奎达（西部）一家豪华酒店发生的自杀式袭击负责。当时中国大使正在那里，但他没有受伤。

巴基斯坦政府还指控巴基斯坦塔利班（TTP）在印度和阿富汗的帮助下，于2021年7月袭击了一辆载有中国工人的巴士，这些工人正在该国西北部的开伯尔-普赫图赫瓦省建造达苏水电站大坝。至少有13人被杀，包括9名中国人。伊斯兰堡迟迟不肯承认这是一次袭击，这造成了与北京的紧张关系。

俾路支省是巴基斯坦西南部与阿富汗和伊朗接壤的一个贫穷大省，长期以来一直是种族、宗派和分离主义暴力的发源地。该省拥有丰富的油气和矿产资源，但其大约1200万人口抱怨被边缘化，自然资源被掠夺。

俾路支解放军还声称，他们还对今年2月份该省两个军营的连环袭击负责。随后，巴基斯坦军队花了四天时间消灭了所有的袭击者，最终死亡人数为20名武装分子和9名巴军士兵。