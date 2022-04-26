日本首相岸田计划与韩国下届政府加强沟通

韩国候任总统尹锡悦的代表团4月26日拜会了日本首相岸田文雄，向他递交了尹锡悦的亲笔信。尹锡悦曾表示他希望升级韩国的国际地位，改善韩日关系。而韩日关系一直受历史上韩国劳工和慰安妇问题困扰。

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共同社报道，日本首相岸田文雄26日在会晤韩国候任总统尹锡悦的政策磋商代表团之后在记者会上，表示了他有意与下届韩国政府加强沟通的想法。

围绕如何对待将于5月10日举行的尹锡悦就任仪式，日本政府已全面展开探讨。尽管韩方有期待岸田出席的意见，但由于原被征劳工和原慰安妇问题上尚未出示解决方案，日方要求慎重行事的论调较强。

日本首相岸田在记者会上强调，日韩“为了重返健康的关系，将基于日本的一贯立场，力争与尹锡悦等下届政府密切沟通”。

共同社说，考虑到日方认为已解决的原被征劳工问题等，他指出“遵守国与国之间的承诺，是国家间关系的根本”，他并有意观测韩国下届政府方面的立场。

日本外相林芳正在记者会上就4月25日他与韩国代表团的会谈强调说，“包括日韩间悬而未决的问题在内，双方坦率地交换了意见。他补充说，今后他也将基于这样的交流，来与韩方切实沟通”。当被问及如何对待日方参加韩国总统尹锡悦的就任仪式时，他仅表示现在还没有具体决定下来。

韩国政府相关人士表示：“岸田是否出席（尹锡悦的就任仪式）受到关注。如果有困难，希望让林芳正来出席。”

另一方面，日本外务省干部就历史问题表示“这是韩方应该采取措施的问题，（韩方）必须出示具体的解决方案”，并对岸田的出席表示了否定看法。

这个韩国代表团今天26日还与公明党党首山口那津男举行了会谈。山口鉴于朝鲜发射导弹等，强调“日美韩合作很重要。为此，改善日韩关系是紧急课题。”据称，代表团方面回答说“双方的努力很重要”。此外，代表团还与国家安全保障局长秋叶刚男也交换了意见。