正在莫斯科访问的联合国秘书长古特雷斯周二呼吁尽快在乌克兰实现停火

联合国/俄罗斯

联合国秘书长古特雷斯周二抵达俄罗斯首都莫斯科时表示，他将寻找方法尽快结束在乌克兰的冲突。这是俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，古特雷斯首度造访莫斯科，他与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后，预定今天还将与俄罗斯总统普京会面。

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古特雷斯在与俄国外长拉夫罗夫会谈时表示，“我们极度关切找到方法，为有效对话、尽快停战及和平解决去创造条件。”他指出，“我知道我们…对于乌克兰正在发生的事情有不同解读。但这并不限制我们展开认真对话的可能性，以找出让人民苦难最小化的最佳方式。”

古特雷斯的发言人说，古特雷斯随后于星期四将前往乌克兰首都基辅与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。乌克兰总统泽伦斯基曾批评他的出访的顺序，称他造访乌克兰之前先去俄罗斯是个“错误”。古特雷斯在前往莫斯科途中，于星期一在土耳其首都安卡拉会见了土耳其总统埃尔多安，后者曾试图协调停止俄乌战争，但迄今未能成功。

联合国人权事务高级专员巴切莱特日前谴责了针对乌克兰平民的“恐怖行为”。巴切莱特在一份声明中呼吁冲突各方尊重国际商定的战争规则。她说，“国际人道主义法不仅被忽视，而且似乎被抛在一边”。 她说，俄罗斯武装部队“不分青红皂白地炮击和轰炸人口密集地区”，“杀害平民，摧毁医院、学校和其他民用基础设施，这些行动可能构成战争罪”。

在4月9日访问布恰期间，联合国人权官员记录了大约50名平民被非法杀害的情况，包括即决处决。 在调查期间，联合国乌克兰人权监测团收到了300多份关于基辅、切尔尼戈夫、哈尔科夫和苏梅地区城镇平民被杀的指控，这些地区都在2月底和3月初由俄罗斯武装部队控制。

与此同时，世界卫生组织警告说，乌克兰东部和南部受到攻击的地区可能会出现最糟糕的情况。迄今为止，世卫组织仍被阻止进入东部一些受攻击最严重的地区，该机构的报告称，那里的卫生系统“几乎已经崩溃”。