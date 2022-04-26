转折：德国将向乌克兰交付“猎豹”坦克

德国/乌克兰

德国国防部长周二（4月26日）宣布，德国将授权向乌克兰交付"Guepard"（猎豹）坦克，这标志着柏林对基辅的谨慎军事支持政策发生了重大转变。

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德国国防部长克里斯蒂娜·蓝布雷希特（Christine Lambrecht）今天26日在德国西部拉姆施泰因的美军基地举行的军援乌克兰40盟国会议上说："我们已经决定，德国将向乌克兰提供Guepard防空坦克，"

德国政府消息人士告诉法新社，这50辆专门用于防空的坦克不直接来自德国军队，而是来自克劳斯-玛菲-维格曼（KMW）军火集团的库存。

法新社引述消息人士说，它们在10年前就已经退役，需要在技术上进行更新。

议会压力

最近几周，德国总理奥拉夫-朔尔茨受到了中欧和波罗的海邻国以及他自己联盟内部的严厉批评，因为他拒绝提供基辅要求的重型武器，而且他的领导力被认为在外交舞台上不够。

根据法新社查阅的德国联邦议院议案草案，三个执政党--社会民主党、绿党和自由党--的议会小组周二同意要求政府首脑加快向乌克兰供应重型武器。

根据这个动议草案，社民党、绿党和联邦民主党集团将在本周要求政府 "继续并在可能的情况下加快向乌克兰交付必要的设备，同时将交付范围扩大到重型武器和复杂系统，例如与其他欧洲国家循环交换"。

德国防长周二为政府的选择进行辩护说："最初，我们向乌克兰提供了大量来自德国军队库存的武器，如火箭筒和防空导弹"。

德国“支付”

她承认说，然而，我们必须认识到，经过"几十年的节约"，联邦国防军（德国军队）的能力是有限的。

德国防长蓝布雷希特女士解释说，现在的原则是，乌克兰向工业集团"下订单"，由"德国付钱"。这位防长证实，德国用于提高乌克兰军事能力的资金将增加到20亿欧元。

德国上周还宣布，它将向斯洛文尼亚提供坦克，以便这个前南斯拉夫国家能够向乌克兰转让自己的苏制坦克。德国还可以与其他东欧国家讨论这种循环交流。

到目前为止，德国总理朔尔茨对其在重型军备方面的谨慎政策做出的解释是，希望避免北约与核大国俄罗斯之间的直接对抗。

美国国防部长劳埃德-奥斯汀在与约40个国家举行的协调对乌克兰的军事援助的会议之后，称赞德国向乌克兰交付坦克的决定"特别受欢迎"。

他重申说，如果给予乌克兰手段，它"可以赢得"对俄罗斯的胜利。

法国已经宣布向乌克兰派遣射程为40公里的凯撒自走炮。英国则向乌克兰捐赠了"星际"防空导弹和装甲车。

法新社说，基辅一直呼吁各国向其提供重炮和装甲车，以便将俄军赶出乌克兰南部和东部的广阔平原。