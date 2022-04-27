联合国改革：五常任理事国动用否决权需做出说明

联合国改革

联合国193个成员国26日以协商一致的方式，通过一项改革决议，要求安理会五个常任理事国未来在投票表决中使用否决权时必须说明否决理由。这项改革方案两年半前首次提出。俄乌战争爆发显然加速了提案通过的进程。

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联合国193个成员原则上一国一票，但美、中、英、法、俄这五个安理会常任理事国拥有否决权，可以一票否决各自认为不符合自身利益的决议案。

这项改革决议规定，今后，联合国大会应在10个工作日内，约谈动用否决权的相关国家，就其否决决定展开辩论。

某国驻联合国大使就此匿名向法新社表示，这样将可以让那些使用否决权的国家为否决票付出更高的政治代价。

自联合国1945年成立以来，俄罗斯总共使用否决权143次，是使用否决权最多的国家；美国位居第二，曾86次使用否决权，英国曾使用30次，法国和中国则分别使用18次。

27日刚刚抵达乌克兰首都基辅的联合国秘书长古特雷斯就此表示，他很赞成不要太过频繁地使用否决权。

这项改革决议案由列支敦士登两年半前首次提出，却始终难以推进。俄乌战争引发自二战以来最严重的安全危机，而联合国却难有作为的尴尬可能为决议案在成员国中赢得共识奠定了基础。据法新社报道，近百个成员国都支持这项提案，美国在第一时间就表达支持，英法两国和其它欧盟成员最后才加入支持者行列。俄罗斯与中国则没有参与支持。

决议案没有经过表决，而是以协商一致获得通过。

一名不愿披露身份的俄罗斯外交官认为，这样的改革只会让联合国内部更加分裂。但列支敦士登驻联合国大使表示，改革决议不针对任何国家。其目的是凸出联合国的作用，凸出多边主义，凸出所有没有否决权、也不是安理会成员的国家在和平与安全问题上的声音。

联合国安理会在五个常任理事国外，还有十个成员国。他们由选举产生，任期两年，但没有否决权。

改革决议立即生效执行，但并不具有约束力。

五个常任理事国今后是否会因此谨慎使用否决权，还是会适得其反，更多地使用否决权， 有待观察。