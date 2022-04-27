英国与俄罗斯的制裁与反制裁措施步步升级 俄罗斯说第三次世界大战的威胁逼近

英国与俄罗斯之间的制裁战

俄罗斯外交部今天宣布制裁英国国会下议院287名议员，包括议长霍伊尔（Lindsay Hoyle），以回应英国政府3月中旬制裁俄罗斯国会下议院近400名议员。遭制裁的英国议员将不得入境俄罗斯。俄罗斯外交部表示，英国相关议员积极推动“反俄”制裁、毫无根据地煽动英国国内的“仇俄歇斯底里情绪”。莫斯科近日警告，如果英国鼓励乌克兰以西方提供的武器向俄罗斯境内发动攻击，俄方将立即采取“等比例回应”。

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中央社报道，英国外交大臣特拉斯主张，俄乌战争事关全球安全，自由世界必须为长期对抗侵略者做好准备，包括尽其所能从现有库存向乌克兰提供重型武器、战车、战机等军备，并提升军工业生产力。

俄乌战争爆发至今，尽管乌克兰多次要求支援战车、战机和其他重型军备，北约各国仍多提供乌克兰轻型、防御型武器以及各式零组件，以避免战事升高扩大。但英国现在不再严格区分“防御型”和“攻击型”武器。英国外相特拉斯今天表达要加强支援乌克兰和制裁俄罗斯的意愿。英国是最早提供乌克兰致命武器的国家之一，至今已支援超过5000枚反战车和防空导弹，军援品项和数量持续增加。

特拉斯还指出，北约所有成员国都应扩大投资防卫事务。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫等俄罗斯政府官员近日加强抨击西方藉乌克兰之手攻击俄罗斯、大打“代理人战争”。拉夫罗夫宣称，好战的西方让第三次世界大战的威胁步步进逼。