英国与俄罗斯之间的制裁战

英国与俄罗斯的制裁与反制裁措施步步升级 俄罗斯说第三次世界大战的威胁逼近

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英国外相特拉斯
英国外相特拉斯 REUTERS - HENRY NICHOLLS
作者： 安东尼
4 分钟

俄罗斯外交部今天宣布制裁英国国会下议院287名议员，包括议长霍伊尔（Lindsay Hoyle），以回应英国政府3月中旬制裁俄罗斯国会下议院近400名议员。遭制裁的英国议员将不得入境俄罗斯。俄罗斯外交部表示，英国相关议员积极推动“反俄”制裁、毫无根据地煽动英国国内的“仇俄歇斯底里情绪”。莫斯科近日警告，如果英国鼓励乌克兰以西方提供的武器向俄罗斯境内发动攻击，俄方将立即采取“等比例回应”。

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中央社报道，英国外交大臣特拉斯主张，俄乌战争事关全球安全，自由世界必须为抗侵略者做好准，包括尽其所能从存向乌克兰提供重型武器、机等，并提升力。

俄乌战争爆至今，尽管多次要求支援机和其他重型，北各国仍多提供兰轻型、防御型武器以及各式零件，以避免事升高大。但英国现在不再格区分“防御型”和“攻击型”武器。英国外相特拉斯今天表达要支援和制裁俄斯的意愿。英国是最早提供乌致命武器的国家之一，至今已支援超5000枚反和防空导弹援品和数量持增加。

特拉斯还指出，北约所有成国都应扩大投

俄罗斯外交部长拉夫等俄斯政府官近日加西方藉之手攻斯、大打“代理人争”。拉夫夫宣称，好的西方第三次世界大的威步步逼。

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