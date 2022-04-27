英国防参谋长：俄罗斯是严重威胁，中国是竞争和挑战者

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英国国防参谋长、海军上将拉达金（Tony Radakin）4月26日在印度出席研讨会活动时发言称，英方认为俄罗斯是一个严重的威胁，而中国是一个竞争者和挑战者。就俄罗斯入侵乌克兰带来的影响，他警告称：“当你违反国际规则时，会导致各种各样的后果。”

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拉达金周二出席了由印度观察家研究基金会(ORF)与印度外交部合作举办的第7次年度瑞辛纳对话（Raisina Dialogue）会议活动。他在当天所举行的题为“龙之火：解读乌克兰之后的中国”的论坛活动中发言说，如果中国在俄罗斯入侵乌克兰后“违反国际规则”，可能面临“各种后果”。

同样在这一论坛中发言的韩国国防大学校长郑海日少将（정해일，音译）还透露指，韩国候任总统尹锡悦的新政府正在考虑加入澳英美三边安全协议（奥库斯协议、AUKUS）和美日印澳四方安全对话（Quad）。

就俄罗斯入侵乌克兰所带来的影响，拉达金在发言中表示：“中国需要......观察的是，当你违反这些国际规则、这个世界秩序时，会导致各种后果。”当被问及乌克兰战争是否会“分散西方对中国问题的注意力”时，拉达金给予了否定的答复，并强调：“我认为我们必须对这些关于中国的结论非常谨慎。”

拉达金补充说：“这是与俄罗斯的冲突。英国的立场是非常不同的。在我们的《综合审查》中，我们宣布俄罗斯是一个严重的威胁，我们对中国的语言做了明确的区分：作为一个竞争者和一个挑战者。”英国政府曾于去年3月16日发布《安全、防务、发展与外交政策综合审查——竞争时代的全球化英国》报告，综合阐述了英国未来五年的国内安全和对外政策。

拉达金指出：“当你违反国际规则时，会导致各种后果。”他说，当有人发动战争时，这是一个“丑陋和不可预测的野兽”，它导致了一系列其他后果。拉达金续指：“如果你是另一个正在考虑非法使用武力的国家，俄罗斯目前的情况是一个警示。”

拉达金说：“如果你是任何其他国家，你正在考虑使用武力，而且是以如此可怕的方式进行，这是对国际法的践踏，显然是非法的，那么世界的反应，它的影响和不可预知性......所有国家都会观察到这一点。”

就俄乌战争带来的影响，郑海日认为，这场发生在欧洲的战争可能会影响韩国试图在中国和美国之间“保持平衡”的政策。他说：“我们的当选总统尹锡悦说过，他的新政府将尝试研究韩国是否应该加入四方安全对话和奥库斯协议，以加强印太战略。”

澳大利亚国家情报办公室总监希勒（Andrew Shearer）在论坛上谈到，北京在寻求成为世界头号强国的过程中，“需要在印太地区建立主导地位”。他说：“这包括建立一个从非洲西海岸到太平洋的印太两用和军事设施网络的野心。”

希勒称：“中国想要一个各国遵守其战略偏好和选择的地区，而不是自己做选择。”他指出，澳大利亚和美国对中国在该地区“持续的军事存在”感到担忧，这“会使西方的军事行动复杂化”，“在发生危机时更加困难”。

中所两国在上周证实，双方已签署了备受关注的安全合作框架协议。希勒表示，澳方“不能接受外来势力”影响该地区国家的选择。