乌战：联合国秘书长访基辅 普京威胁西方“闪电般的报复”

乌克兰战争/俄罗斯/联合国

4月28号是莫斯科入侵乌克兰第64天，这场爆发在欧洲边境的战争不仅震惊撼动欧洲，也颠覆了国际政治的格局，势必对21世纪的进程造成深刻影响，除了在总部投票表决谴责之外，联合国能扮演什么角色？该重要国际组织的秘书长古特雷斯周二出访俄罗斯并与侵略国总统普京会面后，周三抵达乌克兰，在周四下午与乌克兰总统泽连斯基会谈前，他上午首先到基辅郊区，在包括布查、伊尔平和博罗迪安卡在内的几个城镇进行了访问，乌克兰指责俄罗斯在3月占领该地区期间屠杀众多平民，犯下了“战争罪”。

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“21世纪没有战争是可以接受”

自2月24日俄罗斯入侵开始以来，这次古特雷斯首次访问乌克兰。他说：“"我可以想象我的家人在这些现在被摧毁和熏黑的房屋中……我看到我的孙女们惊慌失措地奔跑。“ 他补充说："战争在21世纪是一个荒谬的事情， 在21世纪没有战争是可以接受的。" 古特雷斯随后在布查访问时说："当我们看到这个可怕的现场时，就看到进行全面调查和确定责任是多么重要。"他呼吁俄罗斯同意与国际刑事法院合作，配合对乌克兰可能发生的战争罪的调查。

古特雷斯之前曾在莫斯科会见了普京，曾要求俄罗斯与联合国合作，允许平民从被轰炸地区撤离，特别是在俄罗斯集中进攻的乌克兰东部和南部。这个全球最大国际组织的领导人也恳求普京 "尽快 "实现停火。古特雷斯会后声明说：“俄罗斯入侵乌克兰违反了联合国宪章。 他说担心在乌克兰可能出现的战争罪行，需要进行独立调查。 联合国准备动员其所有资源来拯救马里乌波尔的生命。 并建议成立一个人道主义联络小组。

乌克兰总参谋部周四上午表示，在当地，俄罗斯军队正在加强攻势，特别是在该国东部的哈尔科夫和顿涅茨克地区。

俄罗斯对乌克兰的入侵始于2月24日，使城镇变成了废墟，迫使至少500多万人逃离家园。俄罗斯称其干预为 "特别行动"，以解除乌克兰的武装并保护其免受“法西斯”分子的侵害。乌克兰和西方认为这是普京无端发动侵略战争的虚假借口。西方国家以制裁俄罗斯和为乌克兰提供武器来应对这场战争，乌克兰战争也给西方国家带来了几十年来未曾想过的对更广泛冲突的担忧。

普京威胁西方“闪电般的报复”

随着战争的发展，莫斯科与西方国家的矛盾日益尖锐，在俄罗斯，刚刚送走古特雷斯的普京周三在圣彼得堡向议员发表讲话时说，西方想把俄罗斯切成不同的碎片，并指责西方把乌克兰推入与俄罗斯的冲突。俄罗斯告诉美国停止向乌克兰运送武器，称西方大量运送的武器正在激化冲突。普京警告说，如果各国干涉乌克兰，将进行闪电般的报复，他说莫斯科拥有这方面的所有工具，将在必要时使用它们。俄罗斯外长拉夫罗夫26号也警告世界当前面临爆发第三次世界大战的真实威胁。

西方继续力挺乌克兰

但西方国家也没有因此畏惧和退缩的迹象，美国总统拜登将于周四发表讲话，继续支持乌克兰对抗 "俄罗斯的残酷战争"。美国媒体报导，拜登政府打算最快周四向国会提案，将提供乌克兰武器和人道援助到9月。

欧盟周三指责俄罗斯在停止向波兰和保加利亚供应天然气后进行 "讹诈"，欧委会主席冯德莱恩并表示这两个严重依赖俄罗斯天然气的欧盟和北约国家现在由 "其欧盟邻国 "供应。同时西方不会停止努力武装乌克兰人对抗俄罗斯，为了帮助乌克兰，欧盟委员会周三还提议暂停对从该国进口到欧盟的产品征收所有关税，为期一年。该提案仍需得到欧洲议会和27个成员国的批准。

周三，加拿大国会议员通过了一项动议，谴责俄罗斯 "对乌克兰人民的种族灭绝行为"，并表示有 "明确和大量的证据表明存在系统和大规模的战争罪和反人类罪"。英国周三呼吁乌克兰的盟友表现出 "勇气"，增加军事援助，认为乌克兰的战争是 "我们的战争"，基辅的胜利是 "我们所有人的战略需要"。英国外交大臣利兹-特拉斯周三晚间在伦敦的一次演讲中说。除了库存之外，必须要加快生产"重武器、坦克、飞机等。

战火延烧 未来一周极其困难

但莫斯科也将对乌克兰的军事援助作为目标，俄罗斯国防部周三表示，在乌克兰南部的扎波罗热铝厂，"装有美国和欧洲国家交付给乌克兰军队的大量外国武器和弹药的棚子被从海上发射的导弹摧毁"。但这个地区的州长坚决否认这一点，并指出"在扎波罗热没有弹药或武器库被击中"，他说，坚持认为该工厂 "已经六年没有运作了"。

乌克兰内政部长的一名顾问周二表示，俄罗斯军队还在轰炸桥梁和铁路，以减缓西方国家向乌克兰运送武器的速度，此前连接该国和罗马尼亚的一座战略桥梁被摧毁。

俄罗斯在乌克兰的攻势仍在继续 ，两周来一直在加强对顿巴斯的攻势的俄罗斯军队周三宣布，他们对59个乌克兰目标进行了空袭。与此同时，乌克兰军队罕见地承认俄罗斯在东部的哈尔科夫地区和顿巴斯的进展，顿巴斯是自2014年以来部分由亲俄分离主义分子控制。

乌克兰国防部长奥列克西-雷兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）在周三的一份声明中警告说："我们未来有一些极其困难的星期。 他说，俄罗斯军队 "已经意识到其战略上的失败，将试图对乌克兰士兵造成尽可能多的痛苦"，他敦促乌克兰士兵 "坚持下去"。

对于战争爆发以来造成的人员损失，据法新社指出， 对俄罗斯侵略乌克兰造成的平民伤亡没有整体评估。仅在马里乌波尔，乌克兰当局就说有2万人死亡，原因除了是战斗，也因为缺乏食物、水和电。

自俄罗斯军队两个月前入侵以来，已有近530万乌克兰难民逃离他们的国家，联合国预计到今年年底还会有300万难民逃离。 联合国难民署要求提供18.5亿美元，以支持其工作和合作伙伴的工作，帮助这些逃离战乱国家的人。