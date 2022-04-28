泽连斯基：俄对基辅的轰炸旨在“羞辱联合国”

古特雷斯到访基辅

4月27日，联合国秘书长古特雷斯前往基辅开启乌克兰之行。古特雷斯27日从波兰前往乌克兰，并古特雷斯对基辅郊区博罗江卡、布恰和伊尔平的访问发生在俄罗斯入侵开始之后的第九周。古特雷斯敦促俄罗斯“同意配合”国际刑事法院正在进行的调查。 据法新社记者报道：联合国秘书长访问期间基辅有爆炸声。乌克兰一名部长谴责“令人发指的野蛮行径”。泽连斯基表示：俄罗斯对基辅的轰炸旨在“羞辱联合国”。

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联合国秘书长古特雷斯28日在基辅举行的新闻发布会上说：联合国安理会“未能阻止和结束”乌克兰的战争。他还表示： “安理会未能尽其所能阻止这场战争。”称这是“令人非常失望、沮丧和愤怒的”。

古特雷斯在布恰说，“当我们看到这个可怕的现场时，它让我感到彻底调查和追究责任是多么重要。”本月早些时候，在布恰，令人不安的平民尸体躺在街上的图像引发了全世界的愤怒。

他补充说:“我完全支持国际刑事法院，我呼吁俄罗斯联邦接受与国际刑事法院合作。”

荒谬的暴力

在基辅西北的博罗江卡，古特雷斯勘察了被摧毁的建筑，指出这场战争是“荒谬的”。

他说：“我必须说出我的感受。我想象我的家人住在那些现在已经被摧毁的黑暗房子里，我看到我的孙女们惊慌地逃跑，一部分家庭成员最终被杀害。所以，这场战争在21世纪是荒谬的。战争是邪恶的。”

在伊尔平，古特雷斯参观了被摧毁的一个住宅区。他说，“可怕的情景表明了一个不幸的事实: 平民总是付出最高的代价”。

本月早些时候，联合国人权事务负责人米歇尔·巴切莱特说，她对那些显示平民尸体躺在布恰街头和仓促挖掘的坟墓中的景象感到“震惊”。

这位高级专员在一份声明中说:“来自这一领域和其他领域的报告提出了严重和令人不安的问题，这些问题涉及可能的战争罪行以及严重违反国际人道主义法和国际人权法的行为。”