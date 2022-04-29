保加利亚被俄罗斯断供天然气后，一条新管线 6月开始商业运营

保加利亚

普京在2022年4月12日关于能源问题的一次会议上

偏远山区多的希腊与保加利亚边界地区一条在新冠疫情大流行期间建造的天然气新管线，现已经过测试，将在6月开始商业运营，足以确保希腊与保加利亚之间的大量天然气双向输送，以供发电、燃料工业及民宅取暖之用。

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这条全长180公里的管线是几条规划中管线最先完工的一条，它会让欧盟的东欧成员国和希望加入欧盟的国家得以进入全球天然气市场。

美联社报导，在短期内，这条天然气管线是保加利亚的后备力量。

这条新管线称为「希腊与保加利亚天然气连结管线」（Gas Interconnector Greece-Bulgaria），将使保加利亚能连结到邻国希腊进口液化天然气的港口，也能透过一条终点在意大利的新管线系统从阿塞拜然输送天然气。

西方国家因为俄罗斯入侵乌克兰而对俄国施加制裁，导致俄罗斯要求各国改用俄国货币卢布支付天然气费用，但波兰和保加利亚没有使用卢布付款，莫斯科当局本周决定断绝对这两国供气，使得这条能源管线变得更为重要。

中央社报道，欧洲联盟正在希腊与保加利亚边界地区重画欧盟能源地图，以减轻对俄罗斯天然气的高度依赖。