日经：台湾在半导体设计领域瓜分美国优势

台湾/半导体新科技

在世界的半导体行业，“台湾风险”进一步加强。或因为台湾企业已明显进入美国垄断的设计领域。民间调查公司的调查显示，在专注于半导体设计的全球企业的2021年营业收入排行榜上，在前10家中，台湾企业首次占到4家。除了属于强项的生产之外，台湾企业还在上游的半导体设计领域加强了影响力，对台湾半导体的过度依存今后将进一步加强。

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据日本经济新闻署名中村裕和龙元秀明今天报道，半导体被称为工业米粮，从军事和太空相关领域到智能手机、汽车、个人电脑、电饭锅等家电，用于所有产品，发挥“大脑”的作用。越是搭载具有高性能大脑的半导体，产品性能越能提高。而要制造高性能的半导体，需要复杂且尖端的设计技术。设计是半导体制造工序的核心，美国被称为“半导体大国”，正是因为在设计领域一直压倒其他国家。在这个领域，美国有高通、博通、英伟达和超微半导体公司(AMD）等优秀企业。 但在最近，这种情况正在发生改变。

台湾调查公司集邦咨询（TrendForce）3月底发布了不拥有工厂的专注于半导体设计的全球企业的营业收入排行榜。结果显示，联发科跃居第4位，联咏科技排在的6位，瑞昱半导体排在第8位，奇景光电排在第10位，总计4家台湾企业上榜。

其余6家为美国企业，但4家台湾企业闯入前10实属罕见。

该报道称，对无厂企业来说，能否实际生产设计的半导体，与代工方的充分沟通不可或缺。在这一点上，如果是台湾企业，由于台积电和联华电子同为台湾企业，在空间上容易进行沟通，具有优势地位。尤其是由于新冠疫情的影响，跨境移动长期受到限制，这种优势性进一步加强。

这样构建的关系性是稳固的。在目前的全球半导体短缺之下，世界不断向台积电和联华电子发出供货请求，但2家企业优先向平时就联系密切的台湾无厂企业供货，结果推动了台湾设计企业的地位提高。

据日本经济新闻报道称，台湾在设计领域的影响力提高，还能从美国企业的身上看到。在此次的排行榜中跻身第2位的英伟达、居第5位的AMD和居第9位的赛灵思的经营首脑均为台湾出身者。美国AMD的CEO苏姿丰（Lisa Su）也是台湾出身。而且，3家企业半导体的主力供应商均为台积电。由此可见，如今的半导体行业变为以台湾为中心，借助相关的人脉联系起来，形成了在行业内的优势地位。在前10家之中，竟有7家的首脑为台湾出身。这种人脉在今后的行业重组和并购（M&A）中，无疑也将让台湾占据优势。

该报道原文链接：https://cn.nikkei.com/industry/itelectric-appliance/48419-2022-04-29-05-00-46.html