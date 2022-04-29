维多多今发邀请：泽连斯基与普京或均与会20国峰会

印度尼西亚/俄罗斯/乌克兰

印度尼西亚总统佐科-维多多周五表示，他已邀请乌克兰总统泽连斯基参加定于11月在印度尼西亚举行的G20峰会。维多多并确认他也已邀请俄罗斯总统普京与会。消息没有说明邀请泽连斯基与会，是否是平衡举措。

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印度尼西亚总统佐科-维多多周五表示，"我已经邀请泽连斯基总统参加G20峰会。"印度尼西亚总统说，这表明双方已经达成了与会妥协。

印度尼西亚领导人在一次视频讲话中说，俄罗斯总统确认他将出席11月在巴厘岛举行的峰会。

据法新社说，今年担任G20主席国的印度尼西亚，自入侵乌克兰事件开始以来，一直受到以美国为首的西方国家的沉重压力，要求将俄罗斯排除在该集团之外。但雅加达一直在抵制，认为印度尼西亚的立场要求保持 "公正"，但美国总统拜登等人也曾建议邀请乌克兰总统与会作为平衡。

据乌克兰总统泽连斯基周三在推特上说，在与印度尼西亚总统进行电话交谈后，他被印度尼西亚邀请参加20国峰会。周四，佐科-维多多还与俄罗斯总统普京会谈。" 据印尼总统称：“普京总统会谈中感谢印度尼西亚邀请，并表示他将出席20国峰会。”

自2月24日俄罗斯在乌克兰的军事进攻开始以来，西方一直试图在外交舞台上孤立俄罗斯。4月在华盛顿举行的G20财长会议凸显了世界主要经济体集团的深刻分歧，美国和几个盟国抵制了一些会议，以抗议俄罗斯与会。