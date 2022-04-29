英国称对英属维尔京群岛总理涉毒遭美国逮捕震惊

维尔京群岛

英国政府表示对英属维尔京群岛总理安德鲁-法希周四在美国佛罗里达因贩毒和洗钱指控被捕感到 "震惊"。美国官方称，任何参与向美国进口危险毒品的人都将被追究责任，无论他们的职位如何。

广告 继续浏览后续

据法新社今天引述英属维尔京群岛总督约翰-兰金在一份声明中所宣布：作为总督，我有责任通知大家，今天上午，维尔京群岛总理安德鲁-法希在迈阿密被捕，罪名是与进口毒品和洗钱有关。

英国外交大臣莉斯-特拉斯在周四晚间发出的一份声明中说：“我对这些严重的指控感到震惊。” 英国外交大臣说，她已经与英属维尔京群岛总督对话，总督将在29日晚些时候举行该群岛内阁的紧急会议"。总督将概述接下来的步骤，包括紧急发布调查报告。

据美国缉毒署署长安妮-米勒姆在发给法新社的一份声明中说，英属维尔京群岛的港口服务主管奥林维恩-梅纳德和她的儿子卡迪姆-梅纳德也因同样的指控一同被捕。米尔格拉姆说：“任何参与向美国进口危险毒品的人都将被追究责任，无论其职位如何。”

根据美国媒体援引的法庭文件，这三名被告在迈阿密北部的一个机场被捕，当时他们正与墨西哥毒贩会面，而该毒贩实际上是毒品管制局的美国卧底探员，3名嫌疑人要给毒贩70万美元的现金，以换取毒贩帮助将可卡因从哥伦比亚走私到迈阿密和纽约。

法新社说，英属维尔京群岛约有35,000人口，位于波多黎各以东，被称为世界主要的避税天堂之一。加勒比海域的维尔京群岛实行自治，但总督是由英国女王伊丽莎白二世根据英国政府的建议任命的。