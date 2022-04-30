诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼警告俄乌战争导致全球粮食危机比能源危机严重
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美国经济学家、诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼（Paul Robin Krugman）在《纽约时报》发表文章指出：俄罗斯侵略乌克兰刺激国际油价大涨，相较下，小麦价格涨幅比油价涨幅大得多。美国虽受冲击，贫穷国家更受重创，因为在这些国家，食物占家庭支出的比率很高。克鲁格曼指出：世界正面临”巨大的全球粮食供应危机”。
那么，这波粮食危机的背后因素是什么？
克鲁格曼指出：俄乌战争是明显原因。乌克兰是农产出口大国，如今铁路遭俄军轰炸、港口被封锁，几乎断了外销之路。不仅如此，俄罗斯自己的谷物出口也大多暂停，显然是为了抑升国内物价。该地区第三大农产出口国哈萨克也跟进。
另一因素是肥料。现代肥料生产是能源密集产业，俄罗斯在战前是世界最大肥料出口国，但现在也中止出口。不只俄国如此，另一肥料生产大国中国也大砍出口，显然也是设法压低国内价格，这类出口禁令比美中你来我往的关税战冲击更大。
克鲁格曼指出：凡此种种，都给世界各地农业带来大麻烦，尤其是新兴市场国家，象是巴西。这很糟糕，也让世人重新温习一个重大教训：地缘政治与全球化的关系密不可分。
事实证明，这两种形式的全球化要能维系，有赖相对稳定的地缘政治环境。此刻世人却目睹这种条件逐渐流失，空中瀰漫着近似1914年的烟硝味。俄乌战开打前，已经有愈来愈多理由令人担心全球化前途未卜。
克鲁格曼的文章指出：现在纵有货柜短缺、港口壅塞等问题，还是能相当轻易买到内建零组件产自十余国的电子装置。此刻真正受严重打击的，反而是小麦、肥料这类相对来说较少加工的产品贸易。
常言道：“贸易会促进和平”，此言也许是真的，也可能不然。但有一点可确定：和平会促进贸易。随着世局变得险峻，以往被视为理所当然的事，包括全球粮食贸易，遭遇威胁的脆弱程度远超出众人所料。
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