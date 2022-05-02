中国小米在印度出事 被扣7.25亿美元

印度/中国/小米

印度金融犯罪调查局日前表示，该局今年2月启动了对小米印度公司的调查，发现小米印度分公司一直向三个外国实体转移资金后，扣押了该公司7.25亿美元。

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据法新社5月1日发自新德里的报道，印度金融犯罪调查局在一份声明中说：印度小米根据中国母公司的要求，以专利权使用费的名义，向母公司转去巨额款项。

小米印度分公司在周六4月30日晚些时候否认了这些指控，称，这些行动"完全符合当地的法律和法规"。小米印度在推特上说，"我们致力于与（印度）政府当局密切合作，以澄清所有的误解"。

小米公司的印度办事处于去年12月遭到突击搜查，那次搜查是对小米被指涉嫌逃税调查的一部分。

当时，包括华为在内的其他中国智能手机制造商驻印度办事处都遭到了搜查。

自2020年两国士兵在喜马拉雅山脉边境发生致命冲突以来，新德里和北京的关系一直处于低谷。

在那之后，印度内政部禁止了数百个中国移动应用程序，包括流行的抖音（Tiktok）平台。印度政府解释称，禁止这些中国应用程序是为面对印度国家主权受到的威胁。

据法新社说，自2020年中印边界发生致命冲突以来，印度国内的反华情绪开始增长，人们呼吁抵制中国产品。

不过，现在中国仍然是印度的重要经济伙伴，据当地媒体报道，去年的双边贸易额超过了1250亿美元。