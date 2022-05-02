俄外长说希特勒也流着犹太人的血，以色列外长痛批

以色列/俄罗斯

法新社发自耶路撒冷的报道指出，以色列外交部长拉皮德（Yair Lapid）5月2日星期一痛批俄罗斯外长拉夫罗夫有关希特勒的相关言论，并传唤俄罗斯大使进行“澄清”。俄罗斯外长拉夫罗夫之前声称，希特勒体内可能“流着犹太人的血液”。

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法新社表示，自俄罗斯于2月24日入侵乌克兰以来，以色列一直试图在基辅和莫斯科之间保持微妙的平衡，但拉夫罗夫周日晚上在一家意大利广播公司上的言论激怒了以色列。

俄国2月24日开始入侵乌克兰，声称希望让乌克兰“非军事化”和“去纳粹化”。拉夫罗夫周日晚上在一家意大利媒体（Mediaset）播出的访问中说，乌克兰总统泽连斯基曾说：他自己是犹太人，他们（乌克兰）怎么可能存在纳粹主义呢。

拉夫罗夫接着说，“我有可能弄错，但希特勒也有犹太人的血统。”拉夫罗夫的这些言论同时也在俄罗斯外交部的网站上刊出。

以色列外长拉皮德周一通过以色列外交部发布的声明，谴责俄罗斯外长的上述评论。

拉皮德在一份简短的声明中谴责说，“拉夫罗夫部长的言论既令人发指、不可原谅，又是一个可怕的历史错误。”

声明还提到，以色列外交部已“传唤俄罗斯驻以色列大使以便做出“澄清”。

拉夫罗夫的说法也遭到乌克兰、德国和美国的谴责。

世界大屠杀纪念中心主席戴阳（Dani Dayan）也批评拉夫罗夫的言论，形容他的说法是“没有根据、幻想且危险的评论，应当受到谴责”。