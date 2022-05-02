印度总理莫迪访欧 议程包括乌克兰

印度/欧洲

印度总理莫迪今天5月2日开始对欧洲进行为期三天的访问。此前，欧盟委员会主席和英国首相在上个月先后造访了新德里。欧洲正试图帮助印度摆脱对俄罗斯的依赖。

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莫迪在行前发布的声明说，他此次"访问欧洲正值该地区面临许多挑战和选择之际"。他并说，此行之目的，是要与欧洲伙伴"加强合作精神"，因为欧洲是"印度寻求和平与繁荣的重要伙伴"。

法新社说，新德里正在印度与西方和印度与俄罗斯之间，寻求达成一种不稳定的平关系。由于长期以来印度在军火和能源方面对俄罗斯的依赖，新德里没有公开谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，也没有在联合国加入有关俄罗斯的投票。

在周日的新闻发布会上，印度外交秘书库瓦特拉（Vinay Kwatra ）说，莫迪应该就乌克兰局势与欧洲"交换意见"。他补充说，欧洲国家"不仅理解，而且深深欣赏"印度在俄乌冲突问题上的立场。

然而，库瓦特拉也说，莫迪本次访欧的主要目的是加强双边伙伴关系，特别是在贸易、能源和可持续发展方面的关系。

今天周一，在柏林，莫迪与德国总理奥拉夫-朔尔茨举行会谈。

据朔尔茨周一接受《印度快报》采访时说，"俄罗斯对乌克兰的攻击将是他与莫迪讨论议程上的首要任务"。

另据彭博新闻报道，朔尔茨计划邀请莫迪作为特邀嘉宾参加下个月的七国集团领导人峰会，此举是建立一个更广泛的反俄联盟的倡议内容之一。

印度总理莫迪计划于5月3日和4日前往哥本哈根，在那里，他将与丹麦、冰岛、芬兰、瑞典和挪威的总理举行“印度-北欧峰会”。

新德里的声明说，在5月4日，莫迪将到访法国，与马克龙总统举行会谈，届时双方将就区域和全球问题以及双边合作等事项进行盘点。

前不久在4月份，英国首相约翰逊和欧盟委员会主席冯德莱恩先后访问了新德里。在冯德莱恩到访新德里的第二天，印度与欧盟于4月25日发布联合声明，宣布成立印度-欧洲贸易和技术特别委员会，以促双边合作。尽管双反在俄罗斯入侵乌克兰问题上立场不同，但欧洲正在试图帮助印度摆脱对俄罗斯的长期依赖，特别是在军火和能源方面的依赖。