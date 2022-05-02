拜登夫人将访欧洲 看望乌克兰难民

拜登夫人/乌克兰

美国总统拜登的夫人吉尔-拜登（Jill Biden）计划在本周前往罗马尼亚和斯洛伐克访问。她将在那里与乌克兰难民家庭，援助人员及美军和使馆工作人员会面。上述两国已接纳数十万因俄罗斯入侵而逃离家园的乌克兰难民。

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美国第一夫人办公室周一（5月2日）表示，吉尔-拜登访问罗马尼亚和斯洛伐克的行程定在5月5日至9日。

法新社说，美国第一夫人吉尔-拜登此次访问，将在美国一系列支持乌克兰和支持向乌提供援助的国家的行动中添加新的行动。上周六，美国众议院议长南希-佩洛西突访基辅，与乌克兰总统泽连斯基会了面。

据拜登夫人办公室的声明说，吉尔-拜登将于本周五去看望美国驻罗马尼亚的士兵，然后周六前往该国首都布加勒斯特，会晤罗马尼亚的政府官员，并与美国驻该国使馆成员及为乌克兰难民儿童工作的教师们会面。

本周日是美国的母亲节，吉尔-拜登将去斯洛伐克的科西策 (Košice) 市和靠近乌克兰边境的维斯内梅克（Vysne Nemecke）村，与乌克兰难民、人道工作者及斯洛伐克援助人员会面。在母亲节当天，吉尔-拜登将会见因普京的战争而被迫逃离祖国的乌克兰的母亲和儿童们。

她还将前往斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，与该国政府官员和美国驻斯洛伐克大使馆的工作人员会面。

据联合国难民事务高级专员（UNHCR）提供的数字，自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，已有超过540万难民逃离乌克兰，其中90%是妇女和儿童。

法新社说，波兰是迄今为止收容乌克兰难民最多的国家，大约300万乌克兰难民逃往波兰。罗马尼亚接收了81万多人，斯洛伐克接收了大约37万多人。

美国总统拜登上周四要求国会追加330美元的巨额预算，但这笔钱主要是为了向基辅提供更多的军事援助。