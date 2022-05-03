中国航母等8舰经冲绳海域入太平洋 日本出动准航母

日本/中国

日本防卫省5月2日确认中国海军航母“辽宁舰”等8艘舰艇在同一天通过了日本冲绳本岛和宫古岛之间海域南下进入太平洋。

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据共同社说，日本军方观察到中国辽宁舰这次是在东海实施了舰载直升机的起降。而上次，在去年12月，该舰在通过冲绳海域后，是在太平洋实施的战机舰上起降。

日防卫省对此次中国辽宁号航母等8舰的动向保持高度警惕。日本海上自卫队派出准航母“出云”号直升机护卫舰和巡逻机进行监视。

据日本防卫省透露，他们在5月1日中午前后，发现辽宁舰和4艘导弹驱逐舰、1艘综合补给舰，共6艘舰，从长崎县男女群岛以西约350公里处向南移动。

并发现另有2艘中国舰在东海航行。其中一艘护卫舰，在5月1日傍晚6点前后在冲绳本岛西北约480公里处被发现。然后，次日5月2日早6点前后，另1艘中国导弹驱逐舰在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）大正岛以北约160公里处被发现。之后，共计8艘中国船舰向太平洋移动。

共同社说，日本海上自卫队派出“实际上”为航母化改装的“直升机护卫舰”“出云”号和巡逻机对中国8舰进行监视。