俄军开始攻打亚速钢厂 平民正在撤离

亚速钢铁厂

在部分平民从马里乌波尔亚速钢铁厂（Azovstal）撤离后，俄军继续向其开火，包括平民藏身的建筑物。2022年5月3日

俄罗斯军队和亲俄部队周二5月3日对亚速钢厂（Azovstal）发起攻势，这是乌克兰军队在马里乌波尔的最后一块抵抗区。最近几天一些平民得以从这里撤离。

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俄罗斯的一些通讯社今天援引俄罗斯国防部的话说，俄罗斯军队和顿涅茨克人民共和国部队使用大炮和飞机，开始攻打马里乌波尔的亚速钢铁厂，摧毁从工厂出来的乌克兰战士的射击阵地。

乌克兰今天5月3日继续从乌克兰东南部的殉难城市马里乌波尔撤离平民。联合国和国际红十字会支持该撤离行动。

乌克兰总统府周二5月3日早些时候宣布，马里乌波尔的转移工作"正在继续"。顿巴斯南部这个几乎被俄罗斯人征服的工业港口市议会周一晚宣布，在联合国和红十字会的支持下与俄方达成了撤离协议。

据法新社介绍，集合时间定在早晨7点（格林尼治标准时间4点），集合地点则离马里乌波尔很远，在大约70公里外的贝尔迪安斯克（Berdiansk）附近的一个环形路上。

在刚过去的周末，第一次有大约100平民被带出巨大的亚速（Azovstal）钢铁厂的地下设施。这是乌克兰在顿巴斯南部战略港口马里乌波尔的最后一块抵抗区。

昨晚，参与保卫钢铁厂的亚速团解释说，"在部分平民从亚速钢铁厂撤离后，敌人继续向工厂开火，包括平民藏身的建筑物"。

据乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Verechtchuk）称，"数百名平民 仍被困在亚速钢铁厂内（Azovstal）"。

据马里乌波尔市的市长瓦迪姆-博伊琴科(Vadim Boichenko)周二表示，仍有200多名平民躲在亚速钢铁厂（Azovstal）里。

博伊琴科表示，马里乌波尔战前有40万居民，现在城内还有大约10万平民。俄罗斯军队在近两个月的破坏性围困后，于4月21日宣布他们在马里乌波尔取得了胜利。