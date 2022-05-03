印度异常热浪：对长期依赖煤炭模式的反思

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目前，一场残酷的热浪正在印度部分地区炙烤着大地和居民。印度记录到了自1901年以来最热的3月，该国北部和中部地区4月的平均气温为122年来最高，上周有10个城市的气温突破了45摄氏度。这场热浪今年来得异常早。随着电力需求飙升至创纪录水平，数百万人的生活因电力短缺而受到影响。点击以下内文视频，了解详情。

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印度许多火力发电厂的煤炭供应严重不足，导致几个邦每天都停电。电力短缺引发了人们对印度长期依赖煤炭的反思。要知道，印度70%的电力都来自于煤炭。

根据国际能源署的数据，今年的热浪引发的电力供应不足，突显了印度需要能源多样化的迫切程度。因为随着这个人口稠密的国家的继续发展，预计未来20年印度对电力的需求将超过世界其他任何地方。

印度部分地区已经因为热浪而关闭学校。巨大的垃圾填埋场也因高温而出现火灾。早前凉爽的春天突然变成无情的高温，庄稼也在田间枯萎。

印度气象部门表示，印度记录到了自1901年以来最热的3月。该国北部和中部地区4月的平均气温为122年来最高。上周有10个城市的气温突破了45摄氏度，不过云层和降雨将很可能很快带来一些缓解。

专家警告说，目前的大面积频繁停电正在损害印度的经济，并可能扰乱医院等基本的服务。包括北方邦、旁遮普邦、哈里亚纳邦和拉贾斯坦邦在内的许多邦经历过长达七个小时的停电。上周五，印度铁道部取消了750多趟客运列车，以允许更多货运列车将煤炭从矿山运往发电厂。

根据印度中央电力局的数据，截至刚过去的周日，在印度的165家燃煤电厂中，有94家煤炭供应严重不足，而8家无法运作。这意味着煤炭库存已跌至正常水平的25%以下。

能源经济与金融分析研究所的能源经济学家Vibhuti Garg表示，印度政府规定要求发电厂维持24天的煤炭库存，但许多发电厂通常不会这样做：“当供电需求开始回升时，煤炭库存开始消耗的速度就会加快。这就变成了一种恐慌”。

但也有专家表示，停电与其说是缺乏煤炭，不如说是印度对自身需求预测不足，运输煤炭的筹划不完备而导致的。

Garg表示，进口煤炭可能弥补部分的煤炭短缺。但自俄罗斯入侵乌克兰以来，全球煤炭价格飙升，3月份达到每吨400美元，这让长期资金短缺的印度电力公司无法承受。

分析师预计，未来几周印度的高温会有所缓解，供电需求将下降，但由于湿度上升，印度一些邦的种植季节开启，供电需求可能会在7月和8月再次激增。这也是季风季的开始，大雨会淹没煤矿，破坏采矿和供应系统。

而随着气候变化，热浪愈发频繁出现，能源短缺将变得更加普遍，需求只会进一步上升。专家表示，一劳永逸的解决办法不是开设新矿或在印度的能源结构中增加更多的煤炭，因为这会增加温室气体。Garg认为，“投资更多的财政来开发可再生和灵活的发电资源才是正确的长远解决办法”。