印度总理到访之际 丹麦首相头疼的话题

印度/丹麦

印度总理莫迪星期二（5月3日）上午从德国飞抵哥本哈根。莫迪正在对德国、丹麦和法国进行为期三天的访问，丹麦是他此行的第二站。

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丹麦首相头疼的话题

据丹麦nyheder.tv2电视二台说，这是20年来，首次印度总理对丹麦进行正式访问。这次访问的重点是绿色议程。印度总理将会见丹麦企业的代表。

据这家丹麦媒体说，此次访问或有三个政治话题让丹麦首相梅特-弗雷德里克森（Mette Frederiksen）头疼。因为情况迫使她提出一些不愉快的话题。

研究印度的政治学博士克里斯蒂安-比-安德森（Christiane Bjerglund Andersen）表示，首先，印度与俄罗斯的密切关系，这是目前动摇欧盟与这个亚洲国家关系的一个特殊问题。

此外，带有政治色彩的问题还有印度的人权和少数民族保护议题，及丹麦人尼尔斯-霍尔克（Niels Holck）1995年参与在西孟加拉邦的非法向印度叛乱集团空投武器事件。印度希望引渡他，丹麦法院以存在酷刑风险为由拒绝了，导致丹麦和印度爆发外交危机，双方的官方接触一度中断。

该媒说，对于印度总理莫迪来说，乌克兰战争不会是一个有趣的话题，所以，弗雷德里克森不应该期望自己成为将莫迪拉到西方一边的人。然而，弗雷德里克森已提前表示说，当然，我将与莫迪总理讨论乌克兰的战争，并明确说明丹麦和欧盟的立场。她还说，作为国际社会的一个重要成员，印度可以通过发挥其影响力发挥重要作用。

另据《印度斯坦时报》（hindustantimes）报道，印度总统纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）今天感谢丹麦首相梅特-弗雷德里克森对他抵达哥本哈根的热烈欢迎。

莫迪在与弗雷德里克森举行的新闻发布会上说，印度和丹麦共享"民主、言论自由和法治的价值观"。他并强调："我们双方共同拥有若干互补的优势"。

他还说，"今天，我们讨论了许多区域和全球问题，包括印度-欧盟关系、印度-太平洋和乌克兰战争。我们希望关于印度-欧盟自由贸易协定的谈判能够尽早完成"。

印总理借机重申了新德里有关"立即在乌克兰停火"的呼吁，他敦促双方回到对话和外交途径来解决危机。

据印媒报道，莫迪今天在丹麦的行程还包括与女王玛格丽特二世会面，出席印度-丹麦商业圆桌会议，并与丹麦的印度社区进行互动。他还将与瑞典、挪威、芬兰、冰岛和丹麦的同行们一起参加第二届印度-北欧峰会。

结束丹麦之行后，莫迪将在巴黎停留，与刚获连任的法国总统马克龙会面。