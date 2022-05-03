教皇方济各表示愿意前往莫斯科会见普京以寻求终止乌克兰战争

教皇/乌克兰

据意大利《晚邮报》周二刊登的对教皇方济各的采访透露，方济各表示自己随时愿意前往莫斯科会见俄罗斯总统普京，试图终止乌克兰战争，但还没有收到普京的回復。方济各还把乌克兰目前的情况与前卢旺达相比。

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教皇方济各在采访中指出，支持普京在乌克兰特殊军事行动的的东正教主教基里尔不要成为普京的“祭坛男孩”。方济各说，“我愿意去莫斯科，当然前提是克里姆林宫领导人允许开放，目前我们尚未收到回应，我们仍在坚持访问莫斯科。”他补充说:“我担心普京不能也不想在此刻举行这次会面，但你怎么能不阻止这么多的暴行?”

乌克兰战争使梵蒂冈与东正教之间的关系紧张，并导致世界各地的东正教与基督教徒分裂。梵蒂冈本来考虑邀将方济各访问黎巴嫩的行程延后，以便可以与基里尔会面，但方济各后来决定取消这个决定。基里尔之所以选择支持开战，是因为他将战争视为对抗颓废的西方堡垒，尤其是在接受同性恋一事上。

稍早方济各曾表示马里乌波尔“遭到野蛮轰炸”，他说乌克兰战争是“人类可怕的倒退”，令他“感到痛苦并为之哭泣”，他呼吁建立人道主义走廊疏散被困在马里乌波尔钢铁厂的人们。方济各在圣彼得广场向成千上万的人发表中午祝福时，再次含蓄地批评了俄罗斯。“我的思绪立即飞到乌克兰城市马里乌波尔，玛利亚之城遭到了野蛮轰炸和摧毁，”他以玛利亚称呼这座目前主要由俄罗斯控制的东南部港口城市。

此前教皇在乌克兰问题上保持中立，避免点名普京和俄罗斯，在西方引起一些批评的声音。前不久当俄罗斯外交部长拉夫罗夫在联合国人权理事会上发言时，约有140名各国外交官退场。为数不多的人留下了，其中就有来自罗马教廷的特使。一位西方外交官说，"当西方盟友看到罗马教廷的外交官在其他人都离开会议厅时还在听拉夫罗夫讲话，这让他们很不爽。梵蒂冈方面说他们不能搞政治，但这被认为是站在俄罗斯一边。"

方济各曾表示反对向乌克兰运送武器，称重新武装将推动一种新的 "恐怖平衡"。对方济各来说，两难的选择是，是利用他的道德地位明确谴责俄罗斯，还是按兵不动，希望为调解创造空间。例如，一个可能的建设性角色可能是让俄罗斯东正教会参与解决冲突的选择。