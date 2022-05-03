英相约翰逊对乌克兰议会演讲 追加军援3亿英镑

英国/乌克兰

英国首相约翰逊今天5月3日上午向乌克兰议会发表视频讲话，他因此成为自俄罗斯入侵以来，首位这样做的西方领导人。约翰逊宣布向基辅追加3亿英镑的额外军援，并承诺要让乌克兰强大到无人再敢欺负...

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英国首相鲍里斯-约翰逊今天周二从伦敦通过视频向乌克兰议会发表讲话，他承诺，面对俄罗斯的入侵，英国将增加对乌克兰的军事援助，配备雷达和无人机，并继续援助下去，以便无人"敢于攻击"这个国家。

《费加罗》报说，这位英国保守党领袖在伦敦通过视频向乌克兰议员们说："我们将继续帮助乌克兰（......），向乌克兰提供武器、资金和人道主义援助，直到实现我们要让乌克兰更强大的长期目标，如此，就不会有人再敢攻击你们。

据约翰逊介绍，英国向乌克兰追加的3亿英镑（约3.55亿欧元）军援包括：可定位轰炸你们城市的大炮位置的雷达；可向你们部队运送物资的重型无人机，以及成千上万的夜视装置。

伦敦之前已向基辅提供了4.5亿英镑的军事援助，包括数千枚轻型反坦克导弹，5套拥有100多枚导弹的防空导弹系统和4.5吨炸药。最近英国还承诺向乌克兰提供转移装甲车、反舰导弹和防空系统。

西方反应太慢

鲍里斯-约翰逊在对乌克兰议会演讲中承认，西方国家"对正在发生的情况明白得太慢，对莫斯科的制裁也太慢。他说：“我们不能再重复这个错误”。

英相约翰逊曾在4月访问过乌克兰首都，他赞乌克兰人起来抵抗把俄军"从基辅的大门口赶走"。此举"不仅完成了21世纪最伟大的军事壮举"，同时也"暴露了（弗拉基米尔）普京历史性的愚蠢疯狂"。

他说：“你们摧毁了普京不可战胜的神话，在你们国家的军事历史和生活中，写下了最辉煌的篇章之一”。“这是乌克兰最美好的时刻，它将被世代铭记和传颂下去”。