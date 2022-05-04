五角大楼：乌东战斗或旷日持久，美国正尽力确保乌军有能力继续顽强

乌克兰/ 美国

五角大楼发言人约翰-柯比周三表示，尽管俄罗斯加大了对乌克兰的军事攻击力度，但乌克兰盟友的武器设备等正在运入该国，进入乌克兰军队手中。点击以下内文视频，了解详情。

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© U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE-AP

周三晚间，乌克兰全国多地响起了空袭警报。美联社称，基辅附近，乌克兰中部的切尔卡瑟和第聂伯罗，以及东南部的扎波罗热均出现袭击事件。乌克兰政府称，第聂伯罗的一处铁路设施遭到袭击。

柯比指出说：“俄军正试图打击乌克兰西部的关键基础设施目标，例如电力、交通枢纽等，这是在试图破坏乌克兰人补给的能力”。

俄罗斯正在准备5月9日的胜利日庆祝活动。这一天标志着苏联击败纳粹德国，极具象征意义。目前全世界都在关注，俄罗斯总统弗拉基米尔-普京是否会借此机会，宣布俄军在乌克兰取得胜利，或者扩大其“特别军事行动”。

美联社分析称，若俄罗斯宣布全面战争，那么普京或将引入戒严令，并动员俄罗斯预备役人员来弥补重大的部队人员损失。但克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫表示，这种猜测是“无稽之谈”。

西方盟友的武器正涌入乌克兰，这帮助乌克兰军队挫败了俄罗斯最初夺取基辅的企图，也在顿巴斯日益激烈的战斗中发挥出重要作用。柯比解释说，“俄罗斯人在顿巴斯和乌克兰南部没有取得美方认为他们想要取得的那种进展...俄军在每一次转折点都遇到乌克兰军的顽强抵抗。美国目前关注的是，如何确保乌克兰这种抵抗力量能够尽可能继续顽强下去”。“这可能最终在顿巴斯变成一场旷日持久的战争，这就是为什么美国每天都专注于确保能够为乌克兰方面提供他们需要的设备和武器，和使用部分武器所需的人员培训”。