俄罗斯永久禁止日本首相岸田入境

俄罗斯/日本

莫斯科5月4日宣布禁止包括日本首相岸田文雄在内的60多名日本公民进入俄罗斯境内，以报复东京在俄罗斯入侵乌克兰后对莫斯科的制裁。岸田文雄在梵蒂冈对俄罗斯的宣布进行了回应...

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俄罗斯外交部的一份声明说，“已决定永久禁止”63名日本公民进入俄罗斯。该名单上除了有首相岸田文雄之外，还包括部长、国会议员、商人、媒体主管和大学教授。

俄罗斯外交部指责岸田政府“发起了一场前所未有的反俄运动，并允许对俄罗斯联邦发表不可接受的言论，包括诽谤和直接威胁”。

莫斯科还指责东京当局采取"旨在破坏睦邻友好关系的实际措施，损害俄罗斯的经济和国际威望"。

俄外交部表示，禁止日本首相入境是对"日本政府对俄罗斯公民，包括高级国家官员实施的个人制裁"的回应。

据法新社报道，岸田文雄正在梵蒂冈和罗马访问，他在那里会见了教皇方济各和意大利总理马里奥-德拉吉。在陪同他旅行的日本记者面前，他将俄罗斯的这个决定描述为"不可接受"。

岸田文雄称，"是俄罗斯将日俄关系带到了这个水平，非但如此，莫斯科还做出这样的宣布，这是我们不能接受的"。岸田文雄并认为，俄罗斯这个行为"明显违反了国际法"。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，复杂的俄日关系出现严重的恶化，日本参与了西方对莫斯科的制裁。

东京在4月初决定停止进口俄罗斯煤炭，不过同时也决定不离开俄罗斯远东萨哈林附近的海上石油项目。

今年4月，日本外交蓝皮书重新使用2003年之前的强硬措辞，指控俄罗斯“非法占领”了日本北方四岛。这一领土争端自二战结束以来一直阻碍着日俄两国签署和平条约。