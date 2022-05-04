拜登拟放宽对华关税措施 内部有分歧

拜登/中国/关税

白宫正考虑放宽针对中国进口商品的关税措施，以降低消费者成本和通胀。此举在拜登政府内部引发分歧。

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华尔街日报5月4日引述知情人透露，赞成放宽对华关税的阵营中有美国财长耶伦(Janet Yellen)和商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)。他们赞成免掉一部分特朗普政府时期对中国产品加征的进口关税。

据知情人士说，另一个阵营是贸易代表戴琪(Katherine Tai)和其他一些人，他们不愿意放弃对华关税的筹码，意图继续努力重塑中国的经济行为。

拜登在这个问题上一直犹豫不决，但最近重新审视了这个问题，因为白宫希望降低40年来的最高通胀率。与此同时，美国政府周二开始对特朗普时期的关税措施展开了法律要求的评估。美国贸易代表办公室被要求研究2018年首次加征这些关税对经济产生的影响。

该报说，通胀已成为拜登政府和民主党人的一个政治包袱，而白宫拥有掌管贸易政策的广泛权力，无需由两党势力势均力敌的国会采取行动。

与此同时，许多国会议员对中国的态度变得越来越强硬，而工会与其民主党的盟友对降低关税会使中国商品更加便宜的措施，持怀疑态度。