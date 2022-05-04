欧盟主席冯德莱恩：制裁俄罗斯 援助乌克兰 断普京喉舌

欧盟/俄罗斯/乌克兰

欧盟委员会主席冯德莱恩5月4日在欧洲议会全体会议上发表讲话，阐述欧盟有关俄罗斯侵略乌克兰的各项对策：制裁俄罗斯的能源与金融系统，并切断普京的喉舌...

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冯德莱恩说，今天，我想谈两个话题。一是制裁，二是救济和重建。今天，我们将介绍第六套制裁措施。

拉清单

首先，我们列出了在布查犯下战争罪行并对马里乌波尔市的非人道围困负责的高级军官和其他个人的名单。这向克里姆林宫战争的所有肇事者发出了另一个重要信号：我们知道你是谁，你将被追究责任。

其次，我们将俄罗斯最大银行联邦储备银行（Sberbank）和另外两家主要银行排除在全球结算系统SWIFT之外。至此，我们打击了对俄罗斯金融体系和普京进行破坏的能力具有系统重要性的银行。这将巩固俄罗斯金融部门与全球体系的完全隔离。

禁普京喉舌

第三，我们禁止三大俄罗斯国有广播公司使用我们的广播。他们将不再被允许在欧盟以任何形式散发其内容，无论是通过有线、卫星、互联网还是通过智能手机应用程序。我们已将这些电视频道认定为放大普京谎言和激进宣传的喉舌。我们不应该再给他们传播这些谎言的舞台。

此外，克里姆林宫还依赖来自欧洲的会计师、顾问和旋转医生。现在这将停止。我们禁止向俄罗斯提供这些服务。

石油

关于制裁的最后一点：现在我们正在解决我们对俄罗斯石油的依赖问题。让我们明确一点：这并不容易。因为一些成员国严重依赖俄罗斯石油。但我们需要努力。我们现在提议禁止俄罗斯石油。这将是对所有俄罗斯石油、海运和管道、原油和精炼石油的全面进口禁令。我们将确保以有序的方式逐步淘汰俄罗斯石油，以使我们和我们的合作伙伴能够确保得到替代供应的来源，并将对全球市场的影响降至最低。

这就是为什么我们将在六个月内逐步淘汰俄罗斯的原油供应，并在年底前逐步淘汰成品油。我们最大限度地对俄罗斯施加压力，同时最大限度地减少我们和我们在全球的合作伙伴所受的损害。因为我们自己的经济首先必须保持强劲，才能帮助乌克兰。

通过所有这些步骤，我们正在剥夺俄罗斯经济实现多元化和现代化的能力。普京想从地图上抹去乌克兰。他显然不会成功。恰恰相反：乌克兰团结起来了。而他自己的国家，俄罗斯，正在下沉。

重建乌克兰

我们希望乌克兰赢得这场战争。但我们也想为乌克兰在战后取得成功创造条件。

第一步是帮助乌克兰人应对战争后果的短期经济支持，就像我们对宏观金融援助计划和对乌克兰预算的直接支持一样。

此外，我们最近提议暂停对乌克兰出口到欧盟的所有进口关税，为期一年。我相信欧洲议会会支持这个想法。但这还不够。因为仅在今年一年，乌克兰国内生产总值预计将下降 30% 至 50%。国际货币基金组织估计，从 5 月起，乌克兰每月需要 50 亿欧元，用来维持国家运转，支付养老金、工资和基本服务。我们必须支持他们，但我们无法单独做到这一点。我欢迎美国宣布大规模预算支持。作为欧洲团队，我们将尽我们的一份力量。

在第二阶段，有更广泛的重建工作要做。战争的破坏规模是惊人的。医院和学校、房屋、道路、桥梁、铁路、剧院和工厂——需要重建的东西太多了。在战争迷雾中，很难做出准确的估计。经济学家谈论的是数千亿欧元。随着这场毫无意义的战争持续每一天，成本都在上升。

欧洲对乌克兰负有非常特殊的责任。在我们的支持下，乌克兰人可以为他们的下一代人重建国家。这就是为什么今天我向你们提议，我们开始为我们的乌克兰朋友制定一项雄心勃勃的复苏计划。该一揽子计划应带来大量投资以满足需求和进行必要的改革。它应该消除乌克兰经济的现有弱点，并为可持续的长期增长奠定基础。它可以设定一个里程碑和目标系统，以确保欧洲资金真正为乌克兰人民提供服务，并按照欧盟规则进行使用。它可以帮助打击腐败，使法律环境与欧洲标准一致，并从根本上提升乌克兰的生产能力。这将为乌克兰提供令其成为吸引外国直接投资之地的稳定性和确定性。最终，它将为乌克兰在欧盟内的未来铺平道路。