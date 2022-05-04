美国着手对中国科技集团海康威视实施制裁

美国/海康威视

美国正在着手对中国监控摄像机公司海康威视（Hikvision）实施严厉的制裁。该公司被指控通过其监视系统协助中共当局侵犯人权，特别是在新疆。

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据《金融时报》5月4日引述四位熟悉内部讨论的人士透露，拜登政府正为“对海康威视实施与人权相关的制裁”做铺垫。该报援引两位熟悉情况的人士说，美国政府已开始向盟友介绍其制裁意图，因为海康威视的摄像机在180多个国家被使用，任何制裁措施都会对这些国家产生影响。

华盛顿指责这家位于杭州的公司向中国政府提供监控摄像头，为镇压被关押在新疆集中营的100万维吾尔人提供便利。拜登政府指责北京在新疆实施"种族灭绝"。中国否认它正在迫害该地区的维吾尔人。

据科技研究公司Top10VPN的数据，有超过1000个城市使用海康威视的摄像头。该公司的前五大国际市场是越南、美国、墨西哥、英国和巴西。

“人权观察”组织中国部主任索菲-理查德森（Sophie Richardson）说："如果颁布这些制裁措施，将是一个地震式的进展”。她补充说，“我们长期以来一直呼吁对监控技术进行监管，以便它们不被滥用的政府所利用。我们的研究表明，北京建立在技术之上的镇压，正在中国境内扩大，并在境外延伸”。

海康威视在《金融时报》披露白宫有关的审议后发表声明说：“我们认为任何此类制裁都应基于可信的证据和适当的程序”。“我们期待着得到公平和无偏见的对待”。

美国国会在2016年通过了《全球马格尼茨基法案》，该法案赋予政府更多的权力制裁涉侵犯人权的实体。金融时报说，白宫和将实施制裁的美国财政部没有对此发表评论。

美国前总统唐纳德-特朗普于2020年将海康威视列入商务部的"实体名单"，禁止其获得美国制造的技术。

拜登政府去年将该公司和其他几个集团列入"中国军工综合体公司"名单，禁止美国人对这些企业进行投资。

拜登政府也瞄准了大疆（DJI）和商汤（SenseTime），前者是总部设在深圳的世界最大商用无人机制造商；后者是一家专门从事面部识别软件的中国人工智能公司。

《金融时报》上周报道称，美国政府正在审查关于中国半导体制造商长江存储YMTC（白宫称其正在成为国家冠军）向华为提供用美国技术制造的内存芯片而违反出口管制限制的指控。

美国国务卿安东尼-布林肯(Antony Blinken)将于周四发表拜登执政以来有关中国问题首次大型演讲。布林肯是第一个同意特朗普政府的观点的拜登政府官员，即中国对新疆维吾尔人的待遇构成了"种族灭绝"。