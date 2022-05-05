亚速钢厂: 莫斯科称今起休战3天 基辅说战斗仍在继续

亚速钢铁厂

俄罗斯昨晚宣布从今天5月5日早晨开始，俄军在马里乌波尔亚速钢厂实施单边停火，为期三天，让平民撤离。但据乌克兰军方今天说，亚速钢厂的战斗仍在继续…

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克里姆林宫发言人德米特里-佩斯科夫(Dmitry Peskov)今天周四表示，在亚速冶金厂（Azovstal）所在地，人道走廊正在"发挥作用"。他告诉记者："那里的走廊今天在工作"，并保证说，俄罗斯军队正在遵守它在前一天宣布的从周四开始的停火，以允许疏散在钢铁厂避难的平民。

周三晚间俄罗斯国防部发布声明：俄军将于莫斯科时间5月5日、6日和7日的上午8时至下午6时（格林尼治时间上午5时至下午3时）从亚速冶金厂（Azovstal）所在地开放一条人道走廊，允许在这个钢铁厂避难的平民向俄罗斯或基辅控制的领土转移。莫斯科还承诺，亲俄分离武装也不会向那里开火。停火范围不包括乌克兰其他地区。

据马里乌波尔市的市长瓦迪姆-博伊琴科说，目前仍有约两百名平民被困在亚速钢铁厂内。

法新社说，马里乌波尔最后的乌克兰守军也在这个钢铁厂内。这个工厂是乌克兰在马里乌波尔控制的最后一个堡垒。

战斗仍在继续

据乌克兰军方今天5月5日上午宣布，尽管莫斯科昨天宣布从今天周四上午开始单边停火，但是位于马里乌波尔的亚速（Azovstal）钢铁厂的战斗仍在继续，俄军正"试图歼灭"该厂的最后一名守卫者。

法新社引述乌克兰军队周四上午的一份声明中说："俄罗斯占领者正忙于阻挠并试图歼灭亚速钢厂境内的乌克兰部队。该声明说，莫斯科的部队为控制亚速钢铁厂，已在飞机的支持下恢复了攻势。

领导亚速钢铁厂防御工作的亚速团指挥官杰尼斯-普罗科佩科（Denys Prokopenko）在周三晚间播放的一段视频中说，俄罗斯军队已经进入亚速钢铁厂，这里正在进行"暴力和血腥的战斗"。

乌克兰总参谋部在格林尼治标准时间周四04:00左右的每日更新中说，"俄罗斯入侵者正集中精力阻挡并试图摧毁我们在亚速钢铁厂Azovstal地区的部队。敌人在空军的支持下，恢复了对工厂的攻势。

法新社说，夺取马里乌波尔将是俄罗斯人的一个重要胜利，因为如此，他们便能将亲俄分离势力控制的部分顿巴斯地区与莫斯科在2014年吞并的克里米亚连接起来，巩固其在亚速海沿岸的领土成果。

自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，数以百计的乌克兰战士和平民一直生活在亚速钢厂（Azovstal）下面二战时期的地下隧道中，该遗址正在遭到俄罗斯军队的猛烈炮击。

乌克兰总统泽连斯基在其每日视频中说，344人已于周三从马里乌波尔及其周边地区疏散到大约230公里外的乌克兰控制的城镇扎波罗热（Zaprorizhjia）。他并说，但是，那里仍然有平民，包括妇女和儿童。

联合国周日帮助转移了大约100名被困在亚速钢厂的平民。被转移的人员之一安娜-扎伊采娃(Anna Zaitseva)抱着她六个月大的婴儿斯维亚托斯拉夫(Sviatoslav)说："有那么一刻，我们失去了希望，我们以为所有人都已经忘记了我们"。

乌克兰总统泽连斯基周三在电话采访中呼吁联合国秘书长古特雷斯帮助"拯救"被毁坏的设施中的伤员。

联合国安全理事会关于乌克兰的会议定于今天周四晚上在纽约举行。