新西兰外长：所中安全协议是“关系的失败”

新西兰/所中安全协议

新西兰外长马胡塔（Nanaia Mahuta）指出，所罗门群岛与中国签署安全秘密协议是一种“关系的失败” ，并认为该协议可能破坏支撑太平洋地区安全的安排现状。

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她在周一告诉英国《卫报》，新西兰对该协议的首次了解是在3月底看到网上泄露的协议草案。她说，为此新西兰防长埃雷塔拉（Peeni Henare）发布声明说，该协议让澳大利亚和新西兰都措手不及。

马胡塔批评这个协议是"不受欢迎和不必要的"。她曾在3月份说，该协议"可能会破坏长期以来支撑太平洋地区安全的现有机构和安排"。

新西兰外长表示，这就是为什么所罗门群岛提供一定程度的透明度非常重要--以确保我们能够在太平洋岛屿论坛提升关于这些安排对区域安全和区域主权的影响的对话。

卫报说，当被问及这个引发震惊的文件是否代表澳大利亚和新西兰的情报失败时，马胡塔说，我想说，这是一种“关系上的失败”。

然而，她认为，这种关系破裂的大部分责任在于索罗门群岛政府，及其总理马纳塞-索加瓦雷。

她说：在与本地区以外的国家建立关系之前，让你的邻国对你所关心的地区安全问题有更多的认识和了解，这将是一种良好的礼仪，也是一种良好的礼节。

这位新西兰外长还说，我们尊重索罗门群岛和太平洋地区任何国家的主权，但我们也尊重我们对支持和加强太平洋地区凝聚力的贡献。"

她表示，新西兰不得不"从表面上接受"所罗门群岛关于不会建立海军基地的保证"。她说："如果这些安排的性质导致了所罗门群岛的军事化，我们将深感担忧"。