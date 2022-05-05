澳洲大选:中国变成烫手山芋？

澳洲/中国

澳大利亚定于5月21日举行新一届联邦大选，将选出下一任总理及其领导的政府。保守派执政联盟用中国攻击左翼工党，说中共希望工党获胜。工党指控这是“阴谋论”。

广告 继续浏览后续

现任防长彼得·达顿（Peter Dutton）与工党影子防长布伦丹·奥康纳（Brendan O'Connor）在5月5日在澳洲国家新闻俱乐部的一场辩论中对峙。中国威胁成为主导话题。

据澳洲ABC新闻今天5月5日报道，中国在达顿和奥康纳的国防辩论中占主导地位，防长达顿发出暗黑警告称，澳大利亚必须为“战争做准备”。他说，“如果说历史教会了我们什么，那就是当独裁者在行进时，你只能通过准备战争来维护和平”。

工党影子国防部长奥康纳并没有质疑达顿的观点。他同意今天的中国与10年前不同的说法。

工党和联盟党都已承诺，在一个更具 "侵略性 "和 "胁迫性 "的中国的阴影下，澳大利亚将增加军事力量。

达顿先生今天周四重申，如果联盟党政府再次当选，澳洲军队将增长30%，达到85,000人以上，并将国防开支增加到GDP的2%以上。

奥康纳先生说，工党支持将开支提高到至少占国内生产总值的2%，并支持政府的整体国防预算。

不过，现任防长达顿先生又抛出他的杀手锏：“北京政府更愿意让工党执政”。达顿说，"在我看来，毫无疑问，中国共产党希望在5月21日的选举中看到（澳大利亚）换政府"。他说：“完全没有疑问”。在微信活动上有这方面的证据--这是一个由共产党主导和影响的社交平台--与那边总理微信页面的互动，澳洲华文报纸编辑参与的方式，我认为，这些是进一步的证据。还有其他因素，显然，我不能公开谈论。

情报官员此前曾警告说，这样说法可能会破坏国家安全。

澳洲工党立即回击，指出现的中国已非从前。奥康纳先生说，“我们已经与政府达成一致……改变行为的不是澳大利亚政府或澳大利亚。而是中国。

奥康纳承认存在外国干涉澳洲大选的风险。他称，“你会看到中国不时地，不恰当地，介入我们的事务”。但他还指出，达顿对工党的攻击路线是为他自己的政治目的量身定做的。

至于工党被指对北京采取绥靖政策，奥康纳反驳称，绥靖政策是毫无根据的，因为现在澳大利亚两个主要政党在应对一个“更自信、更激进、更胁迫”的中国时，采取的政策是相同的。

工党还批评政府对所罗门群岛与中国签署安全协议处理不当。莫里森政府派遣塞塞利亚（Seselja）参议员前往霍尼亚拉，试图说服所罗门群岛政府退出与中国签订的安全协议，没有成功，在澳大利亚和美国官员中引发了恐慌。

工党批评莫里森政府派遣塞塞利亚参议员而不是更高级的外交部长玛丽斯·安·佩恩（Marise Payne）执行如此关键的外交任务。