福奇:中国疫情现在是一场“灾难”

美国《外交政策》杂志网站5月4日刊出该杂志主编拉维·阿格拉瓦尔（ Ravi Agrawal ）对白宫首席医疗顾问福奇的访谈，评估世界冠状疫情(Covid-19 )大流行病的情况。谈到中国时，福奇说，“现在是一场灾难”。

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访谈节选：

《外交政策》：我想问你关于中国和其所谓的"清零"政策。坦率地说，它是不是太严格了？

福奇：我想是的，因为如果你要关闭一个国家并封锁它，封锁的原因首先是要意识到这是一个临时措施，目的是赢得足够的时间为绝大多数人口正确地接种疫苗，接种优质的疫苗，尤其是为老年人等弱势群体接种。

中国显然没有这样做，它封控了局势，但疫苗接种率却非常低，特别是他们的老年人接种率非常低。坦率地说，他们使用的疫苗也不如世界其他地区使用的疫苗有效。所以，我理解封锁策略，但是你封锁必须要有具体的目的。如果您只满足于封锁，然后等待冠状病毒消失，那将不会发生。必须要有一个目的。而这个目标就是让你为病毒不可避免地进入你的社区做好准备。

……

《外交政策》：让我印象深刻的是，对各个国家的评估以及他们如何应对大流行，本质上是基于时间快照的判断。我记得几年前亚洲有早期的赢家，但在大流行的第二年他们以灾难告终。现在我们已经进入第三年，似乎牌局又开始移动了。鉴于你有这么多的时间来看待不同国家在这个时间点上的表现，你认为哪些国家的表现最好？

福奇：我想说，有几个国家现在确实遇到了麻烦。中国在开始时做得很好。现在是一场灾难，在上海是灾难，很可能在北京也是。台湾也一样。

新加坡在开始时做得很好。我认为澳大利亚和新西兰也做得很好。但请记住，他们有非常特殊的情况。因为，当你有一个岛屿，你实际上可以关闭这个地方，自给自足一段时间，直到你让你的人民接种疫苗。