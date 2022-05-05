美国曾为乌克兰提供情报 帮助乌克兰军方打死十多名俄方将军

美国/乌克兰

据《纽约时报》援引不愿透露姓名的美国高级别官员的消息说，美国曾向乌克兰提供情报，帮助其定位并击杀多名俄罗斯将领。乌克兰官员曾经表示，他们在前线杀死了近12名俄罗斯将军，许多军事分析人士认为，这是一项很高的数字。

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《纽约时报》援引美国高级官员的话报道称，美国向乌克兰提供情报，以使其能够在当前的战争中锁定并杀死许多俄罗斯将军。报道称，美国向乌克兰提供了俄罗斯军事总部的位置和其他细节，而乌克兰将这些信息与他们自己的情报结合起来，其中包括截获的对话，而这些对话有助于定位俄罗斯高级官员。然后他们便对这些地点发动了袭击和其他的攻击。

美国官员称，这种针对特定目标的情报支持是拜登政府向乌克兰提供实时战场信息的秘密行动的一部分，相关的情报还包括美国针对俄罗斯在乌克兰东部作战计划的评估报告。但美方拒绝透露具体有多少名俄军将领是在美国的协助下被乌方击杀的。

《纽约时报》表示，接受采访的美国官员要求匿名，因为拜登政府试图对战场上的情报合作保密，并担心这可能导致事态进一步升级。美国对乌克兰的情报支持在战场上发挥了决定性作用。这些情报支持确认了乌克兰军方发现的目标，并为乌军提供新的目标指引，这种合作模式几乎没有先例。

美军参谋长联席会议主席马克·米利也在参议院表示，“有大量情报从美国流向乌克兰，”“我们已经打开了信息管道。”曾在奥巴马政府担任国防部负责俄罗斯和乌克兰事务高级官员的伊芙琳·法卡斯在接受《纽约时报》采访说，“我们会给他们赢得胜利所需的一切，我们不会退缩。”