俄军占领乌克兰农业重镇 威胁全球粮食供应

国际/俄乌战争

多名消息人士5月5日向CNN透露，俄罗斯军队在占领地区抢夺、窃取乌克兰农民的农业机械和数千吨粮食，还将大炮对准乌克兰的粮食存储地点。

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根据CNN的报导，消息人士指称，俄罗斯军队占领乌克兰南部赫尔松（Kherson）和扎波罗什（Zaporizhzhia）部分地区后，在最近几个星期内，加强对这些农业重镇的控制，不少地方的播种作业被迫中断和放弃，严重威胁作为世界重要粮仓的乌克兰今年的农业收成。

基辅经济学院的农业专家 尼维耶夫斯基（Oleg Nivievskyi）指出，在俄罗斯入侵之前，估计有600万吨小麦和1500万吨玉米准备从乌克兰出口，这些粮食大部分都来自乌克兰的南部。战争导致全球粮食供应受到冲击。乌克兰国防部5日称，自开战以来，粗略的估计，有约40万吨粮食被抢走。

来自乌克兰南部赫尔松的农民向《CNN》提供目击消息指称，上月下旬，一群俄罗斯大兵开着挂有克里米亚车牌的卡车，从赫尔松一处村庄的粮仓抢走约1500吨粮食；马立波市长费多罗夫则分享了一段影片，影片的内容显示，有数辆画有俄军“Z”字的卡车从乌克兰运送粮食到克里米亚。

乌克兰东部卢甘斯克地区军队行政主管海岱（Serhii Haidai）也表示，俄罗斯军队轰炸卢甘斯克地区鲁比日（Rubizhne）粮仓，该粮仓已经完全被摧毁。他补充说，俄罗斯军队除摧毁鲁比日粮仓外，也轰炸顿内次克的所有粮食仓库，俄罗斯想在乌克兰东部造成饥荒。