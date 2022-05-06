减少俄罗斯燃气：法国农民获国家支持投资建造农业废料燃气工厂

俄乌战争/ 欧洲能源

在巴黎西南部郁郁葱葱的松尚地区田野里，一些农民已加入欧洲摆脱俄罗斯天然气的努力，投资生物燃气工厂。点击以下内文视频，了解详情。

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Christophe Robin © AP

松尚地区的这一处生物能源工厂，原理是将农作物和农业废料捣碎并发酵，以生产能源气体。这一行动与欧洲大陆正在推广的能源危机解决方案相符。欧洲希望停止进口俄罗斯燃料，打击俄军在乌克兰战争当中的资金链。

松尚地区的农民兼工厂投资人罗宾表示，附近约两千户家庭已经使用上了他们开发的小型农村燃气工厂提供的能源，为当地的经济、工厂、企业和家庭提供一部分的能源，重点客户是朗布依埃的医院、游泳池。哪怕占比份额很小，但“也是发展法国本土能源，取代俄罗斯进口能源的小小贡献”。

欧洲生物燃气协会表示，欧盟可以迅速扩大生物甲烷的生产规模，并将其投入使用。该协会称，到2030年，830亿欧元的投资将使生物甲烷产量增加10倍，这将能够取代欧盟去年从俄罗斯进口的约五分之一的燃气。

与欧洲其他国家一样，法国的生物甲烷产量仍然很少，但正在蓬勃发展中。美联社称，法国平均每周有近三个生物甲烷生产基地投产，其数量从2017年底的44个激增至去年的365个。与前一年相比，这些基地的燃气产量在2021年几乎翻了一番，足以供36万2000户家庭使用。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，法国政府已采取多项措施加快生物甲烷的开发。业界表示，生物甲烷在2021年满足了法国近1%的需求，今年将增加到至少2%，到2030年可能占法国天然气消费量的20%，这将比法国去年从俄罗斯进口的天然气占比还要多。

罗宾表示，松尚地区的农民们获得了500万欧元的贷款，和100万欧元的国家补贴来建造他们的生物能源工厂。他们与Engie集团签订了一份为期15年的合同，固定燃气价格。这将限制他们现在从高油价中获利的能力，但可以确保他们收入的稳定性。