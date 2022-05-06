南非新亚变种肆虐 日本疫情趋稳6月开放观光

南非日本

南非官方数据显示，由于两种新的Omicron亚变种导致感染人数激增，5日的单日新增确诊人数较前1日暴增超过50%。但日本疫情趋势稳定,将在6月对外国观光客开放入境。

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中央社5日综合外电报导：南非国家传染病研究所（National Institute for Communicable Diseases）5日通报新增9757人感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），而前一天4日新增确诊则为6170例。另外,过去48小时内，有7人病故。

数据显示，筛检民众的阳性率为25.9%，换言之超过1/4受检者都是阳性。这是近月来最高的阳性率，且南半球的冬季即将来临。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞4日表示，奥米克容Omicron的2种亚变种BA.4和BA.5是南非病例激增的主因。不过，现在还无法判断，与其他奥米克容Omicron亚变种相较，这些新的亚变种是否会引起更严重疾病。”

南非迄今累计通报逾380万人染疫、10万471人病故。这是非洲最多的死亡人数，且南非完整接种疫苗的成年人佔比不到45%。

另据日本媒体报导，首相岸田文雄5日在伦敦的记者会上宣布，日本将自5月开始放宽应对COVID-19（2019冠状病毒疾病）的边境管制措施，预计6月进一步开放外国观光客入境。

岸田文雄在伦敦的记者会上表示，日本疫情已趋于稳定，政府将先谘询公卫专家，并“分阶段”审查日本的COVID-19疫情限制措施。岸田同日稍早也宣布，他的目标是自6月起让日本与其他七大工业国集团（G7）成员国一样开放。

对于渴望前往日本度假的人来说，这是个好消息。目前包括美国、英国、意大利、加拿大、德国、法国等G7国家都允许外国游客在几乎没有限制的情况下尽情游览。

日本近日适逢“黄金週”假期，也是国内旅游高峰期，这项传统将考验近日已逐步放松的防疫措施。

据报导，目前官方考虑的首波开放入境对象包括已完整接种疫苗和追加剂、参加旅行社行程的小型外国观光团，因为这部分较容易管理。最终决定将于5月底正式公布。

此外，日本当局也准备调整开放入境人数上限，可能会将每日入境限额从目前的1万人增加到2万人。

日本政府还考虑，在有条件状况下（如限制入境人数）接受来自美国、欧洲和亚洲的游客。

目前日本仅开放商务人士、技术实习生和学生入境。除了来自某些特定国家或地区（如俄罗斯和韩国）的人员外，入境日本且已接种3剂疫苗的人员只要其COVID-19筛检结果呈阴性，就无需进行自我隔离。预计接下来将针对外国游客制定相同规范。