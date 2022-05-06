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南非新亚变种肆虐 日本疫情趋稳6月开放观光

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This image obtained March 16, 2020 courtesy of The National Institutes of Health(NIH)/NIAD-RML shows a 3D print of a spike protein of SARS-CoV-2also known as 2019-nCoV, the virus that causes COVID-19in front of a 3D print of a SARS-CoV-2 virus particle. - The spike protein (foreground) enables the virus to enter and infect human cells. On the virus model, the virus surface (blue) is covered with spike proteins (red) that enable the virus to enter and infect human cells. (Photo by Handout / National Institutes of Health / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH/NIAD-RML/HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
This image obtained March 16, 2020 courtesy of The National Institutes of Health(NIH)/NIAD-RML shows a 3D print of a spike protein of SARS-CoV-2also known as 2019-nCoV, the virus that causes COVID-19in front of a 3D print of a SARS-CoV-2 virus particle. - The spike protein (foreground) enables the virus to enter and infect human cells. On the virus model, the virus surface (blue) is covered with spike proteins (red) that enable the virus to enter and infect human cells. (Photo by Handout / National Institutes of Health / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH/NIAD-RML/HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS AFP - HANDOUT
作者： 法广
6 分钟

南非官方数据显示，由于两种新的Omicron亚变种导致感染人数激增，5日的单日新增确诊人数较前1日暴增超过50%。但日本疫情趋势稳定,将在6月对外国观光客开放入境。

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中央社5日综合外电报导：南非国家传染病研究所（National Institute for Communicable Diseases）5日通报新增9757人感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），而前一天4日新增确诊则为6170例。另外,过去48小时内，有7人病故。

数据显示，筛检民众的阳性率为25.9%，换言之超过1/4受检者都是阳性。这是近月来最高的阳性率，且南半球的冬季即将来临。

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞4日表示，奥米克容Omicron的2种亚变种BA.4和BA.5是南非病例激增的主因。不过，现在还无法判断，与其他奥米克容Omicron亚变种相较，这些新的亚变种是否会引起更严重疾病。”

南非迄今累计通报逾380万人染疫、10万471人病故。这是非洲最多的死亡人数，且南非完整接种疫苗的成年人佔比不到45%。

另据日本媒体报导，首相岸田文雄5日在伦敦的记者会上宣布，日本将自5月开始放宽应对COVID-19（2019冠状病毒疾病）的边境管制措施，预计6月进一步开放外国观光客入境。

岸田文雄在伦敦的记者会上表示，日本疫情已趋于稳定，政府将先谘询公卫专家，并“分阶段”审查日本的COVID-19疫情限制措施。岸田同日稍早也宣布，他的目标是自6月起让日本与其他七大工业国集团（G7）成员国一样开放。

对于渴望前往日本度假的人来说，这是个好消息。目前包括美国、英国、意大利、加拿大、德国、法国等G7国家都允许外国游客在几乎没有限制的情况下尽情游览。

日本近日适逢“黄金週”假期，也是国内旅游高峰期，这项传统将考验近日已逐步放松的防疫措施。

据报导，目前官方考虑的首波开放入境对象包括已完整接种疫苗和追加剂、参加旅行社行程的小型外国观光团，因为这部分较容易管理。最终决定将于5月底正式公布。

此外，日本当局也准备调整开放入境人数上限，可能会将每日入境限额从目前的1万人增加到2万人。

日本政府还考虑，在有条件状况下（如限制入境人数）接受来自美国、欧洲和亚洲的游客。

目前日本仅开放商务人士、技术实习生和学生入境。除了来自某些特定国家或地区（如俄罗斯和韩国）的人员外，入境日本且已接种3剂疫苗的人员只要其COVID-19筛检结果呈阴性，就无需进行自我隔离。预计接下来将针对外国游客制定相同规范。

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